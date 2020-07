Camiños con Arte lanza audioguías para descubrir Lugo

Lugo dispone de un nuevo producto turístico en forma de audioguías para que los visitantes disfruten de una experiencia cultural a su ritmo. Es un proyecto realizado por Lidia de la Fuente, gerente de Camiños con Arte.

El servicio busca "facilitar o recorrido ao usuario, outorgándolle inmediatez e a posibilidade dun consumo máis individual, sen grupos", explica De la Fuente. Están disponibles online, a través de la página de Caminos con Arte, a un precio de 10 euros.

"Inclúe unha introdución da historia e a orixe da cidade e a guía da muralla, a Domus de Mitreo, a catedral e a praza de Santa María, o Museo, a Casa dos Mosaicos, a Praza Maior, a Praza do Campo, o Vello Cárcere, a ponte e as termas romanas", expuso la creadora. La locución dura 60 minutos y permite que la gente la pueda pausar.

Además, De la Fuente elaboró audioguías para los más pequeños con un vocabulario y un tono adaptado para su disfrute.

El nuevo servicio se creó para que los usuarios conozcan los contenidos históricos y artísticos de la ciudad "ao seu aire, sen horarios", expresó la gerente.

SECTOR TURÍSTICO. "Levo 15 anos dedicándome ao turismo e co meu proxecto Camiños con Arte, dende 2017. Tradicionalmente este sector das visitas non teñen moita innovación", considera Lidia De la Fuente, que dice que la pandemia ha golpeado al sector turístico y ha sido clave para la creación de este producto, ya que , según la creadora, "ao non haber nada dispoñible para grupos tiven máis tiempo para sacar este proxecto".

Lidia de la Fuente es guía oficial de Galicia y reconoce que "o sector está moi mal, de feito cancelouse todo o plan para este ano". Actualmente realiza visitas en los Tardeos de la Tinería y caminatas juveniles por la igualdad. Su producto llega para dar facilidades en un momento "lamentable" para ella.