'Camiña a Galicia', una campaña para llegar a 35 millones de personas

La Xunta presentó este lunes oficialmente la campaña Camiña a Galicia, que pone en valor la comunidad como destino turístico seguro y que aspira a ser un imán capaz de devolver al sector a tiempos precovid y romper en 2022 la barrera de los 5 millones de visitantes.

La campaña dará a conocer la oferta turística de la comunidad por toda España, con el objetivo de "llegar a 35 millones de personas" a través de carteles, mupis, cuñas radiofónicas y spots publicitarios. El vídeo de la iniciativa, con música de Xoel López, invita a conocer la comunidad mostrando algunos de sus reclamos, desde paisajes impresionantes a experiencias, arte y gastronomía.

Convencido de que "la economía de España no se va a recuperar mientras no se recupere el turismo", el presidente de la Xunta defendió que "debería poder ofrecerse" a los visitantes la posibilidad de vacunarse contra el virus cuando lleguen a España y a Galicia.

No es la primera vez que Alberto Núñez Feijóo lanza esta propuesta en público. El titular de la Xunta entiende que, si un país como España tiene entre sus objetivos recuperar a sus 85 millones de visitantes internacionales, "debería tener las vacunas suficientes" para ofrecerlas a los turistas que lleguen y no estén inmunizados contra el covid. "Sería un activo importante y un reclamo en términos de seguridad", subrayó en el acto de Vigo.

No obstante, reconoció que para eso "se necesitan vacunas" y en este momento "probablemente el porcentaje no llega para la población residente", por lo que "todavía es muy difícil poder ofrecerlas de forma indiscriminada". "Pero si seguimos comprando vacunas, que creo que debemos seguir haciéndolo, deberíamos ofrecerlas a los turistas para acreditar que España es un lugar seguro", zanjó.

En el caso concreto de Galicia, Feijóo destaca que está "preparada" al disponer de las "bazas necesarias" para poder superar, en 2022 y con el Xacobeo, el récord de 5 millones de visitantes. Hoy por hoy y con los actuales niveles de vacunación, Galicia es "el lugar más seguro de España".

Además, el presidente de la Xunta recordó que la comunidad lleva "mucho tiempo preparándose" para la reactivación del turismo, al tiempo que enumeró las medidas puestas en marcha por su Gobierno para respaldar al sector durante la pandemia: los planes de rescate, el bono turístico, el seguro covid para turistas o el certificado de vacunación para los inmunizados. clúster de turismo.

Precisamente el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, hizo mención a esas medidas de impulso y ayuda recibidas durante el último año, de forma que agradeció el apoyo de la Administración autonómica a un sector "exhausto tras 15 meses de parón y de preocupación", reconoció Pardal en Vigo.

De hecho, el portavoz aprovechó la presentación de la campaña para pedir más ayuda. "Sería deseable la implicación de otras administraciones, que están tardando demasiado en reaccionar".

El imán del Camino

En el acto no faltaron las referencias al Camino como uno de los grandes motores de atracción turística. De hecho, solo este fin de semana más de 800 peregrinos recogieron su compostela en Santiago, que, si bien son cifras ridículas para un Año Santo, suponen multiplicar por mucho el movimiento de los primeros meses del año e incluso del pasado abril, cuando la situación sanitaria ya mejoraba.



Y como el acto de este lunes fue en Vigo, Feijóo no olvidó destacar "la oportunidad" que suponen para la principal ciudad gallega los caminos portugueses del interior y la costa, ya que son dos de las rutas que más crecimiento de caminantes experimentaron en los últimos años. Todo ello pese a que Vigo es una ciudad que no goza de gran tradición peregrina.



863 playas y 328 'Q'

El acto sirvió para exponer el grueso de la oferta gallega: 863 playas, potencial termal, seis parques naturales, ocio y gastronomía con una docena de fiestas de interés turístico internacional y 328 establecimientos distinguidos con la Q de calidad.



71.000

Son los empleos asociados al sector turístico, que supone un 10% del producto interior bruto gallego.