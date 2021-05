El Concello buscará en Fitur que Lugo sea "o centro das visitas" a Galicia

La concejala de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, explicó que la campaña con la que el Concello de Lugo participará en la feria internacional de turismo Fitur persigue que la ciudad sea "o centro das visitas" a Galicia. En un comunicado, señala que "Lugo atópase a 100 km de moitas zonas turísticas de Galiza, como A Coruña, A Mariña, Compostela ou a Ribeira Sacra, isto, xunto co gran patrimonio histórico e cultural co que contamos, fai que Lugo teña un gran potencial como centro neurálxico do turismo de proximidade na Galiza".

El Ifema acogerá este jueves, a partir de las 10.30, la presentación del Concello de Lugo, que comenzará con una intervención de la propia Ferreiro y la proyección del vídeo promocional de la campaña. La jornada continuará hasta las 10.50, con la intervención del conselleiro de Turismo da Xunta de Galiza y la proyección de la iniciativa Connexio do Concello de Lugo, y acabará con la intervención de la alcaldesa, Lara Méndez.

La campaña Lugo Km 100 se presentó en la edición 2020 de Fitur, como una apuesta para poner en valor la ciudad y su patrimonio histórico y cultural.

La campaña está acompañada de diversas acciones para promocionar Lugo como punto de partida del Camino Primitivo cumpliendo con los 100 Km mínimos que se requieren para obtener la Compostela.