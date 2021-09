En un contexto en el que el turismo evoluciona y avanza en diversas direcciones, una nueva forma de viajar y conocer sitios se consolidó en los últimos tiempos: el enoturismo. Esta práctica gira en torno al vino, conocer su forma de producción, historia y las instalaciones en las que se produce, así como los atractivos propios de cada zona.

Cuando se empezó a potenciar el enoturismo, hace una década, José Manuel Rodríguez González, presidente de la Ruta do Viño y del Consello Regulador DO Ribeira Sacra, estaba convencido de que "ía ter un gran desenvolvemento porque era algo que xa se daba noutras zonas do mundo cun gran éxito".

Apunta que una de las claves es "vender un territorio no seu conxunto: unha paisaxe, unha gastronomía, un arte..." y hacerlo de forma grupal y organizada. "As empresas e os distintos sectores entenderon ben o que había que facer: empregar o viño coma buque de lanza doutras actividades".

Ampliar esa oferta a algo más que el vino es algo que también resalta Lorena Varela, gerente de la Ruta do Viño Rías Baixas, "siempre decimos que el enoturismo combina todo. Desde deporte al aire libre, como el ciclismo, senderismo o yoga, con actividades como el marisqueo o un paseo por la ría en catamarán, hasta nuestro producto estrella: la gastronomía, con esos productos de kilómetro cero que tanto nos caracterizan".

Además, uno de los puntos fuertes a día de hoy es la posibilidad de escapar de las grandes aglomeraciones y apostar por destinos en la naturaleza y con garantías sanitarias. Esto repercute con datos ligeramente positivos. Por ejemplo, en la Ribeira Sacra "non se deron as baixadas de turismo doutros lados, tanto o ano pasado coma este houbo moitas pernoctacións" destacó José Manuel Rodríguez.

Pero lo más importante del enoturismo no dejan de ser las distintas bodegas que ofrecen catas de vinos, visitas a sus instalaciones y una gran variedad de actividades. Descubre una selección de algunas de las bodegas que ofrecen planes complementarios y novedosos para disfrutar al máximo de la experiencia.

Pazo de Galegos (Vedra, A Coruña)

Viñedos que rodean al gran pazo. FACEBOOK @PAZODEGALEGOS

Es obvio que visitar y poder alojarte en un pazo gallego es una atracción importante. Pero si ese edificio cuenta en sus alrededores con un viñedo centenario en una zona exclusiva de la DO Rías Baixas, la atracción aumenta. Es el caso de pazo de Galegos, antigua residencia del descubridor de la tumba del Apóstol Santiago. En la visita, además de alojarte, podrás visitar los viñedos y catar el vino que se produce en ellos.

Viña Costeira (Ribadavia)

Ruta de ciclismo de Viña Costeira. TWITTER @COSTEIRA_ES

El espíritu aventurero no tiene por qué estar alejado del enoturismo. En Viña Costeira ofertan una ruta de unos 15 kilómetros en bicicleta (eléctrica) por los distintos viñedos que bordean el Miño. Esa experiencia se puede acompañar con un plan un poco más tranquilo, como un paseo en barco por el río. Pero más allá de la aventura, otra opción se abre para los más sosegados: un picnic bajo los viñedos con diversos productos locales.

Regina Viarum (Ribeira Sacra)

Viñedos de Regina Viarum. INSTAGRAM @BDREGINAVIARUM

Una terraza con vistas panorámicas a uno de los paisajes más representativos de la provincia de Lugo es uno de los atractivos de la bodega Regina Viarum. Este enclave privilegiado ofrece unos paisajes de gran impacto, que se refuerzan con proyecciones visuales en el interior de la bodega. Con todo, también es posible recorrer gran parte del Cañón del Sil en un exclusivo tren turístico bautizado como Tren Tschu-Tschu.

Bodegas Granbazán (Vilanova de Arousa)

Edificio y viñedos de las Bodegas Granbazán. TWITTER @BODEGAGRANBAZAN

En Vilanova de Arousa, en un espacio único de la comarca de O Salnés, se levanta un enorme y llamativo edificio que acoge a las Bodegas Granbazán. La localización en la que se encuentra esta bodega le permite añadir actividades novedosas a las habituales catas y degustaciones: visitar una playa y conocer el trabajo de las mariscadoras, hacer una ruta de pesca, un paseo en barco por la ría o incluso hacer una excursión a la isla de Ons.

Pazo de Rubianes (Vilagarcía)

Una parte del jardín del pazo de Rubianes. TWITTER @PAZODERUBIANES

Un Jardín de Excelencia Internacional de la Camelia, un pazo y una capilla del sigo XV, numerosas actividades en grupo... En el pazo de Rubianes no es solamente una la atracción principal que puede atraer a visitarlo. Por ejemplo, hacer una visita guiada con una ambientación musical proporcionada por gaiteiros es algo único. Otros muchos eventos se pueden dar en este histórico lugar para enriquecer la visita. Entre otros: cocido en grupo, un cóctel en los jardines, la presencia de un pulpeiro...

Martín Códax (Cambados)

Viñedos de Martín Códax con la ría de fondo. TWITTER @BODMARTINCODAX

Esta bodega junta el enoturismo con la puesta en valor de cultura y productos gallegos a través de ciclos de eventos relacionados con la gastronomía. No solo eso, si no que también ofrece una variedad de actividades en la que busca que el cliente sea el protagonista de la historia. Estas ofertas van desde navegar en una embarcación por la ría a recorrer el valle de O Salnés. En el caso de esta bodega, dentro de la variedad de catas, destaca la opción de poderlas disfrutar en una privilegiada terraza sobre la ría.

Adegas Moure (O Saviñao, ribeira sacra)

Las vistas desde Adegas Moure. FACEBOOK @ABADIACOVA

Los amantes del senderismo también tienen un hueco en las bodegas de la Ribeira Sacra. A parte de tener la opción de realizar una visita guiada por los extensos viñedos, existen diversas rutas por toda la zona. De dificultades y extensiones variadas, estas caminatas por las zonas que rodean a los viñedos son un gran complemento. Para el que no le apetezca tanto caminar, la bodega también dispone de un bar sobre los viñedos que cuenta con un mirador en el que apreciar todo el paisaje.

Casal de Armán (O Cotiño, ribadavia)

El Casal de Armán, rodeado de sus viñedos. FACEBOOK @CASALDEARMAN​

En la DO Ribero podemos encontrar en la tranquilidad del campo una gran casa acompañada por numerosas hectáreas de viñedos. Se trata del Casal de Armán, que además de funcionar como bodega también lo hace como casa rural, lo que enriquece la experiencia. Sumado a esto, existe la posibilidad de hacer una ruta por la zona visitando edificios característicos de la zona, así como otros viñedos. Esta ruta se puede hacer con una audioguía que ayude a contextualizar y explicar la historia y curiosidades de la zona.

Rectoral de Amandi (Ribeira Sacra)

Los viñedos de Rectoral de Amandi. FACEBOOK @RECTORALAMANDI ​

En el corazón de la Ribeira Sacra, rodeada de viñedos, se encuentra el rectoral de Amandi. La procedencia de esta bodega viene de una antigua rectoría con siglos de historia y que ahora se emplea en la producción de vino. Visitando esta bodega se puede conocer la historia, la tradición y los diversos secretos que esconde la Ribeira Sacra, así como los motivos por los que esta zona produce un vino de tal calidad. Como medida excepcional, esta bodega muestra su agradecimiento a los sanitarios que estuvieron toda la pandemia en primera línea y les permite visitarla de forma gratuita.

Condes de Albarei (Cambados)

Los viñedos de Condes de Albarei en primera línea de playa. TWITTER @CONDESDEALBAREI

Cambados tiene en su DO Rías Baixas, un importante valor. En Condes de Albarei se puede visitar, mediante un tour, unos de los viñedos con mayor historia y tradición de la zona. Además, la visita se enriquece con un paseo por los jardines y por la bodega, que se encuentra en un edifico hermoso e histórico: el pazo de Baión. Y, a mayores de realizar una cata, la bodega también permite realizar eventos allí mesmo, una experiencia totalmente única.