Buenas perspectivas. Esa es la idea unánime que se está extendiendo en toda la comarca de A Mariña con respecto a lo que está por llegar, un verano para el que aunque en líneas generales la gente es consciente de que no se podrán alcanzar las cifras del verano de 2019, el previo a la pandemia, al menos sí que confían en acercarse bastante a ellas.

Las cuentas que se hacen tienen un pro y un contra. Este último se basa en que en mayor o menor medida continuará habiendo alguna restricción que les acabará por afectar. Desde la Federación de Comercio de A Mariña (FCAM) su presidente, José Carlos Paleo, se refiere concretamente a que no se podrán recuperar de ningún modo las cifras de turismo llegado de otros países, porque ese es un mercado que no se podrá reactivar. Existen por el momento trabas con distintos países que aportan numerosos turistas a la comarca que no se van a poder salvar.

Pero sin embargo en el lado positivo de la balanza Paleo sitúa otro aspecto importante, como es el de las ganas que detecta en la gente de descansar y aliviar un poco unas restricciones que se prolongan ya durante más de un año y que entiende que van a ir menguando. La reapertura del ocio nocturno, aunque no sea con las características previas a la pandemia, va a suponer, esperan el espaldarazo definitivo.

Como muestra de ello se pueden detectar ya algunas señales recogidas a finales del pasado mes de mayo. El área de autocaravanas de Foz registró más de un centenar durante el último fin de semana de dicho mes. Los polos de atracción turística mariñana continúan funcionando bien. As Catedrais sigue teniendo visitantes prácticamente a diario y ahora más con el bueno tiempo.

Esta semana llegó allí Juan Domínguez, un canario residente en Madrid que fue con su pareja y otra pareja más de la localidad de Burela. Explica Juan Domínguez que están de vacaciones en A Mariña y que fueron sus amigos quienes les hablaron de esta playa y que por eso fue una de las visitas que programaron . Una muestra más de la importancia que conserva del boca a boca.

NORTE

Lugares imprescindibles

▶ Playa ribadense de As Catedrais.

▶ El paseo por la zona de O Fuciño do Porco en O Vicedo.

▶ Las visitas organizadas a la catedral de San Martiño.

▶ La Catedral de Mondoñedo

▶ La ruta de A Frouxeira

▶ Los cascos de Viveiro, Ribadeo y Mondoñedo.

El Patrimonio de la Humanidad espera, el auge del turismo continúa

En el argot deportivo suele emplearse la expresión ‘jarro de agua fría’ para referirse a un objetivo ilusionante y, al mismo tiempo, esperado que contra todo pronóstico se frustra. Eso es lo que ha pasado esta semana con la Ribeira Sacra y su declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, pospuesta durante, al menos, dos años por decisión de la Xunta de Galicia y el Gobierno de España para reforzar la candidatura.

La noticia ha supuesto una decepción, pero ni mucho menos los brazos están bajados. La comarca mira hacia delante y el turismo, de momento, ni se inmuta. "É cedo para valoralo, pero o lóxico é pensar que esta decisión non terá incidencia", señaló el presidente de la asociación Ribeira Sacra Rural, Francisco Almuíña.

De la misma opinión es la gerente del consorcio de turismo, Alexandra Seara. "A decisión non ten por que repercutir. As previsións do sector seguen a ser moi boas para este verán", expresó.

El final del estado de alarma supuso, según sus palabras, un cambio drástico. Seara señala que desde una semana antes, cuando se confirmó que no habría más prórrogas, las llamadas para solicitar información o hacer reservas se multiplicaron.

"O turismo rural foi dos últimos sectores en deixar atrás a crise do 2008. A diferenza daquela, desta vez imos ser dos primeiros, porque a xente busca espazos na natureza, poucas aglomeracións e actividades ao aire libre", añade Almuíña acerca del efecto que tuvo el final del estado de alarma para la Ribeira Sacra.

Beatriz Pérez es una de las responsables de la empresa Máis que románico, otro de los recursos turísticos estrella. En su opinión, tampoco las rutas por las múltiples iglesias románicas tendrían que verse mermadas por el frenazo a la declaración. "Non se debería notar, pero en todo caso só pasaron dous días", señaló.

También en este ámbito, la caída del estado de alarma abrió la veda para una gran recepción de llamadas. Una de las actividades que ha hecho a los teléfonos echar humo han sido los recorridos en catamarán por los ríos Miño y Sil organizados por la Diputación.

Según datos facilitados por el organismo provincial, entre el 15 de marzo y el 30 abril se hicieron a través de la central 500 reservas. Del 1 de mayo hasta el día del pasado viernes, 11 de junio, se han llevado a cabo 3.942. Algunas son ya para octubre y hay hasta diez reservas para grupos.

"Todo o que pasou ten que servirnos para ter os pés na terra. A xente non vén só polas casas bonitas, senón polas experiencias. O turismo muda e hai que aproveitar que estamos nun momento álxido", reflexiona Almuíña.

O COUREL. Ana Marta Arza es la técnica de turismo de este ayuntamiento, donde mucha gente llama a la oficina municipal para interesarse y preguntar por actividades o posibles alojamientos.

"Non diría que houbo un cambio drástico coa caída do estado de alarma, pero si que se notou. Percíbese mogollón de afluencia dende Semana Santa", subraya.

Hay una frase, más bien una expresión, que se repite mucho entre quienes están al otro lado del teléfono al hablar con la oficina de turismo de O Courel. "Transmítennos que se a situación segue así virán", indica Ana Marta Arza. Una demostración de que aunque la pandemia aún preocupa, hay ganas de viajar y desconectar.

SUR

Lugares imprescindibles

▶ Playa fluvial de A Cova

▶ Cabo do Mundo

▶ Mirador de O Duque y miradores de Sober

▶ Cañones del Sil y el Miño

▶ Rutas del románico

▶ Cascos históricos de Monforte y Chantada

▶ Geoparque Mundial Montañas do Courel

Un despertar aún incierto y lento, pero esperanzado

"Las previsiones son inciertas. Hay en la gente ganas de salir, pero también prudencia porque no están claras cuáles van a ser las reglas, y eso supone que no hay gasto ni desplazamientos", dice Cheché Real, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Lugo.

Desde mediados de mayo, los hoteles de Lugo han ido abriendo mayoritariamente, con excepciones como la del Balneario, pero de momento afrontan una temporada extraña. "No hay reservas a plazo medio-largo", explica Jacobo García Bobadilla, también de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Lugo. Las dudas que genera que no haya una situación legal muy clara sobre lo que va a pasar afecta, apunta.

Cuenta, así, que los grupos grandes, tanto nacionales como extranjeros —en gran parte de peregrinos— están posponiendo los viajes para septiembre y octubre, en muchos casos porque se desplazan en autobús y todavía hay muchas limitaciones sobre las normas y ocupación de ese tipo de vehículos, detalla.

La consecuencia de que no se programen viajes de grupo es que el turismo que llega es mayoritariamente el familiar y aquel que reserva para fechas inmediatas, una vez que ha decidido salir y ha comprobado que puede hacerlo sin restricciones. En este momento las reservas son de tan última hora que ni siquiera hay todavía muchas habitaciones contratadas para la fiesta del Arde Lucus.

Y todas esas circunstancias hacen que el que llega a Lugo sea un turismo básicamente nacional. Y en el sector advierten de que la evolución de ese mercado doméstico va a depender mucho de factores como que haya en verano ocio nocturno o una buena oferta cultural. Son factores que tiran y que pueden animar al turista a viajar, siempre que las normas sean claras y no se produzcan vaivenes, apuntan.

La ausencia de turismo extranjero se nota mucho, por ejemplo en la catedral, donde por ahora solo se hacen las visitas turíticas los viernes, sábados y domingos. De momento, confirman en la basílica, la afluencia de visitantes está siendo "muy floja" y la razón es que no llegan grupos grandes de viajeros, y menos del extranjero, que eran una fuente importante y creciente para la oferta de carácter cultural de la capital provincial.

La Asociación Profesional de Guías de Turismo aprecia esa misma realidad. El colectivo vuelve a organizar desde ayer las habituales visitas por el casco histórico para mostrar a los turistas los grandes bienes monumentales de Lugo, sobre todo los que son Patrimonio de la Humanidad, y estrenó el programa de rutas Connexio, por templos rurales del Camino Primitivo. Es decir, siguen poniendo en marcha inicitivas, pero Mónica Díaz explica desde esa asociación que el mayor problema es que hasta ahora no han llegado grupos y "el 90 por ciento de la facturación solía ser de estos". El poco trabajo que tenemos es con turistas individuales", detalla la guía, de las más veteranas de Lugo. Aprecia que va creciendo algo la demanda, pero advierte que las normas siguen siendo "muy limitadoras", de modo que hay incertidumbre sobre el verano.

Pero aunque las llegadas sean lentas, y casi de última hora, en el sector hay cierta "positividad", dice Cheché Real, que dice que las previsiones meteorológicas apuntan a que en verano hará buen tiempo y eso siempre ayuda. "Ilusión y ganas hay", dice el presidente de los hosteleros lucensea, que confía en que la aceleración de las vacunaciones ayude a la llegada de turistas.

CENTRO

Lugares imprescindibles

▶ La muralla. Hay que recorrer el adarve y visitar el centro de interpretación, en la Praza do Campo.

▶ Catedral. La visita guiada es la más completa y es conveniente visitar el claustro y hacer la visita a los tejados.

▶ Casco histórico y patrimonio del Camino Primitivo.

SARRIA

Con la vista puesta en el Camino

Los peregrinos comienzan a llegar a cuentagotas al Camino de Santiago y la

comarca sarriana, tras levantarse el estado de alarma. Establecimientos van percibiendo un incremento en la demanda de reservas, aunque muy lejos de los datos habituales en un Año Santo.

A CHAIRA

Atractivo histórico y natural

Una de las grandes ventajas de la comarca chairega a la hora de atraer turistas es que muchos de sus recursos, tanto naturales como patrimoniales, están al aire libre, en espacios abiertos. El Castro de Viladonga, que sigue recibiendo visitantes, es un ejemplo, como la Lagoa, O Pedregal, Fonmiñá...

A MONTAÑA

Cumbres de cultura y biodiversidad

La comarca de A Montaña puede presumir de paisaje biodiverso, labrado por la relación entre el ser humano, los animales y el territorio durante cientos de años. La arquitectura popular, con las pallozas como mayor tesoro, se

conjuga en las rutas jacobeas con castillos y templos románicos únicos.