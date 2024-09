Los troyanos se incorporan al arsenal para contener la invasión de las velutinas

En otros territorios son la sequía o la varroa las principales amenazas para la apicultura, así como la confusión de su miel con la de procedencia china, pero en Galicia o Asturias al sector lo presiona mucho la avispa velutina, excepto este año de clima más frío. Puede ser circunstancial y si otra explosión de reinas y grandes nidos asedian las colmenas hará gran daño económico.

Para combatirla se suman efectivos y métodos pues además la depredación de polinizadores se torna seria y hay víctimas humanas por picaduras. Un ensayo reciente de apicultores asturianos es eliminarlas con 'troyanos'. Colegas lucenses lo ven prometedor pero hace falta pericia. Se capturan e inmovilizan vivas avispas asiáticas que merodean las colmenas para impregnar la parte superior del abdomen con un veneno. Tras soltarlas, al regresar al nido contaminan al resto de la colonia. Es lo último pero Asturias ya puso en marcha en 2018 la plataforma web y App AvisAp y con cualquier ordenador, smartphone o tablet se puede notificar el avistamiento de nidos, con fotografías y geolocalización. Ese rastreo geográfico abierto permite optimizar los recursos de exterminación más alla de los avisos al 112 ó 012.

Hace diez años la velutina ya había invadido Galicia y el litoral cantábrico. MAGRAMA

Desde 2021 los concejos y el Gobierno también consensuaron la autorización de armas de aire comprimido para proyectar al nido balines, o bolas, con biocida, complementando así la inyección de venenos con pértigas y la detonación de aquellos en lugares más altos, como se hace en Galicia. Son 'armas' a disposición por ejemplo del GES de Cervo, al que el 112 encomienda la destrucción de nidos peligrosos para las personas. Su responsable, Mario Antuña, confirma que "ahora hay más medios, el trampeo es eficaz y como no ha hecho tanta calor la población de velutina bajó, pero veremos con la caída de la hoja cuántos nidos han sobrevivido".

La invasora está presente en todo el territorio, desde el mar hasta la montaña y la mayoría de los nidos están en copas de árboles pero los hay en rincones urbanos. En el suelo son muy peligrosos si no se detectan al desbrozar. Algunos en lo alto no se retiran porque están inactivos pero todo lo que rodea a la velutina, ya naturalizada aquí, da para una película.

En Asturias concluyen que la técnica de impregnar las avispas puede complementar el trampeo de reinas para eliminar nidos. Junto a las colmenas, la reducción interanual llegó a alcanzar el 75,47% en cuatro años.

Un informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señala que su introducción en Europa "se produjo de forma accidental en Francia hacia el año 2004 en un mercante llegado a Burdeos", aunque también sugieren que pudo llegar antes al departamento de Lot-et-Garonne a través del comercio hortícola. La vía de paso a Portugal y Galicia no está clara —se apuntó que pudo llegar a Burela en un barco maderero desde Viana do Castelo, donde se detectara un foco— y la expansión de la Vespa velutina ssp.nigrithorax presenta tintes del filme 'Nosferatu'. "Algunos estudios consideran probable la introducción de una única reina a través del transporte marítimo desde las provincias de Zhejiang o Jiangsu, al este de China", reza el informe.

Una trampa con atrayente para velutinas. CDOV

Si el plan asturiano de neutralización remota sale bien, sería un avance, ante la falta de remedio mayor por parte de la ciencia y dado que la velutina no tiene aquí enemigos naturales. Ese envío controlado de portadores de una dosis ínfima de insecticida —fipronil al 9,6% pero a BASF ya no le permiten comercializar dicha molécula en Europa y se buscan nuevas sustancias—, busca eliminar nidos no visibles y es un control complementario que ensayan apicultores de Somiedo y Belmonte junto con el Centro de Alerta y Control de Plagas y Especies Invasoras de La Mata (Grado), según el Principado. En 8 concejos enviaron al 5.547 ejemplares de velutina contaminados y la reducción en áreas cercanas a los apiarios llegó al 75,47%, en el mejor de los casos. Las sueltan cuando vuelan de regreso y para que no haya daños colaterales. En Francia la empresa Spring comercializa un kit de impregnación de este tipo y en España Loydermo tiene "microcontenedores de polvo insecticida preparados para colgar de la cintura de las avispas", que necesita mejoras.

Todo es perfeccionable, también a las trampas menos sofisticadas contra las reinas y obreras a veces acuden dípteros, himenópteros o coleópteros beneficiosas para el medio y ha de evitarse también que caigan Vespas crabro autóctonas. Los apicultores usan otras con entradas más selectivas y mucha inventiva.

Algunos lucenses colocan mallas alrededor de las colmenas que las conducen a trampas donde mueren agotadas. Y se usan arpas eléctricas que por su malla pasan las abejas pero fulminan a las avispas. Sin embargo, policías del medio ambiente cuestionan estos aparatos eléctricos en el monte porque de funcionar mal podrían provocar incendios.