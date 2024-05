"Teño mel 100% de eucalipto e quero recuperar a abella negra galega"

Pako López abre gustoso los tarros para comprobar la pureza de su miel pero también le interesa abrir la mente de la gente que todavía no se ubica sobre el momento actual de la apicultura en Galicia. Por ejemplo, dice que "hai seis anos que non hai un mel de eucalipto porque non podemos consideralo así se unicamente leva un 30% del". "Eu teño mel 100% de eucalipto e tamén participa no plan para recuperar a abella negra galega", destaca.

"Este é un proxecto a tres anos no cal o que con criterio imos seleccionar a mellor abella negra galega. Queremos que non veñan especies foráneas a contaminar a nosa raza, maioritaria, porque a abella negra autóctona de Galicia é a mellor que podemos ter, para o noso clima e a nosa terra", explica sobre el Programa de Selección da Abella Negra Galega (Panega), en el que están integradas varias entidades y él mismo participa como abelleiro de los que proveen la raza autóctona, un insecto más pequeño que los que se mueven por todo el mundo a nivel industrial. Sobre todo, previene contra las malas prácticas y la avaricia.

"A pesar de que hai apicultores que prefiren abellas foráneas, pois producen máis e xeran beneficios superiores, nosoutros apostamos por un bo manexo da abella galega", indica sobre la conservación de la subespecie Apis mellifera iberiensis que, no obstante, precisa un programa de mejora y difusión. Para ello, en noviembre pasado durante una reunión en Outeiro de Rei se constituyó la asociación de criadores de esta abeja.

"Adaptouse perfectamente ao eucalipto e comprobamos que tamén presenta o mellor comportamento fronte ao cambio climático; crían menos coas variacións bruscas de temperaturas, por exemplo con vento nordés, pero adáptanse mentres as razas foráneas ao mellor están criando seguido, faga calor ou frío, xerando enfermidades para a colmea", abunda este joven apicultor, que ha heredado de su padre la devoción por esta cabaña y la cría en colmenas de A Regueira (Xove) y Cervo. Y quiere evitar la pérdida del patrimonio genético.

Formación previa en Becerreá

Recientemente impulsó un curso de iniciación a la apicultura en Xove impartido por la Casa do Mel de Goente, de As Pontes, en la que está integrado. Son unos 600 socios gallegos e incluso de fuera de la comunidad y esperan llevar este primer paso a otros concellos. "Coa axuda da Deputación de Lugo imos facer cursos en Ferreira de Pantón, Vilalba, Mondoñedo ou Muras e esperamos seguir loitando para que isto vaia adiante".

Pako completó su formación en la Escola de Capacitación Agraria de Alta Montaña (Becerreá) y también obtiene en A Mariña una miel multifloral con brezo, aunque distinta a la de Os Ancares y O Courel. La vende como un tesoro bajo la marca Mel do Capón pues, asegura, "endulza o corazón".

"É un mel de queiroga daquí —explica—, que medra a cen metros sobre o nivel do mar e se avanzamos a Muras, van cambiando, e se cambiamos a mil metros, outro tanto pois empeza a vir a calluna tamén, dando un mel espeso, moi denso". También destaca la producción de propóleo, otro producto de la colmena con propiedades diuréticas, antibióticas y antisépticas. "O mel favorécenos, é azucre, fructosa e glucosa pero natural, non un químico e teño avós na Senra que as feridas curábanas con mel, porque aceleraba a cicatrización", recuerda.

Eucalipto y velutinas

Dice Pako que el eucalipto nitens que se planta mayoritariamente "non florea igual nin moito menos que o globulus e a flor de eucalipto a máis non foi, e se produce moi pouca cantidade de mel de eucalipto monofloral". Desde la Casa do Mel intentan sobre todo diferenciarlos se son de eucalipto, brezo, castaño, silva, mielatos... porque "todos teñen o seu mercado e cada padal é distinto e tamén hai quen prefire o multifloral de toda a vida".

¿Cómo sé que es miel?, es pregunta recurrente. A lo que recomienda comprárselo a un apicultor conocido. "Eu son produtor de abella e vendo enxames e hai épocas que teño máis ou menos colmeas pero manexo sobre 150", explica. El gran problema es también la amenaza de la velutina: "O 2023 foi o ano en que máis velutina houbo en Galicia, estiven no primeiro congreso autonómico en Chantada e asistiron compañeiros de fóra, e todo o mundo opina que é unha batalla que agora mesmo está perdida e o único que podemos facer é loitar, e que implica tamén á xente do viño porque lles arruina a colleira de uvas". Reclama apoyos de las administraciones pero reconoce que es peor el conocido ácaro varroa y que "se unha colmea está ben coidada, é capaz de facerlle fronte á vespa asiática.