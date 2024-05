"Teño 67 anos, levo dous de prórroga e me preguntan a cotío a quen deixarei no sitio"

Quedan poucos coma Xosé Luís, un veterinario vocacional total. A profesión vai por dentro ata tal punto que esperará a xubilarse cando o relevo na súa zona esté preparado pois, sostén, máis aló das rutinas clínicas, existen uns vínculos coa xente gandeira e familias coas que trata dende hai moitas décadas. "Participaches da súa evolución e hai que implicarse socialmente", di. É dos veterinarios galegos que aínda se formaban na Universidad Complutense de Madrid, e isto o converte nun observador privilexiado da historia recente do noso rural.

Xa choveu dende que empezara de veterinario, como ve a gandería hoxe?

Son partidario do modelo de explotación familiar, aínda que soe romántico e iluso. Prefiro o menos expansivo e potenciando o consumo de produtos de proximidade tanto en mercados locais, supermercados ou restaurantes como organismos oficiais, sexan colexios, residencias... Hai que potenciar que a xente do lugar siga comercializando o que produce onde vive.

Volverán as feiras de antes?

Hai cousas que morren e co sistema de compravenda de gando actual, intentar que as vilas teñan feiras de vacas non ten futuro. Hoxe se vende en explotación e se compra a través de tratantes. De sacado os mercados tipo Amio, as feiras non teñen futuro por moito que as subvencionen. Os tempos corren noutra dirección e ese modelo de compravenda non volve.

As de cabalos si que teñen xente, polo menos para o tema de ocio.

O cabalar ten dúas vertentes. Unha cousa é a feira tipo San Lucas de Mondoñedo con tradición histórica e que merece a pena conservar. Certo que aguantan pola subvención, pois se aos gandeiros non lles deran unha aportación económica, serían inviables. Hoxe por moito amor que lle tivera aos cabalos ía buscar xente para baixalos só polo agradecemento, pero hai veces que os investimentos e subvencións son indicadas, e este é o caso. As San Lucas conleva ese plus de verse recoñecida a xente do mundo do cabalo, de recibir un premio ou ser protagonista de algo por un día , xa que non somos protagonistas de nada. E logo están esoutros certames de cabalos de paseo, que me parecen moi ben pero son moi diferentes.

Vilalba aínda move algún porco.

Caeu bastante o sector e son máis manexables cás vacas, se traumatizan menos polo transporte pero moi poucos dos que teñen vacas na casa teñen agora vacas de cría. Os cochos proveñen dos criadeiros ou dos

tratantes, que os levan incluso a domicilio.

Os grandes animais esixen máis?

Dedicarte á clínica de grandes animais é totalmente vocacional, que che gusten e te sintas capacitado para enfrontarte a ese traballo. Súmalle a maiores o tema horario porque aínda en equipos estás e non estás. Podes dispoñer ou non do teu tempo. Parar ás once e cuarto a tomar un café e fumar un cigarro como podes estar para cear e ter que marchar. E iso psicoloxicamente cansa. Non é o mesmo durmir sabendo que espertarás pola mañá que facelo adiantando a hora de coller a cama ao temer que te saquen dela. Ten que ser moi vocacional.

Distinto ao dos pequenos animais.

É un traballo a cuberto, moi bonito e cun horario fixo. Eu enténdoo pero no rural fáltanos o relevo. Estamos un compañeiro e máis eu contactando cunha compañeira á que lle falta un curso para rematar, pero se lle ve en principio intención, para que se anime e darlle formación de cara a que se incorpore con nós a traballar. Porque te sintes obrigado, sequera moralmente, antes de xubilarte, a dicirlle aos paisanos que quedan atendidos. Comigo tamén fixeron así. Cando vin a Lourenzá, Saturnino ía para Sarria e foime presentando aos seus clientes, por se querían chamarme.

É unha profesión liberal na que se pode facer un bo diñeiro...

Aínda que eu ando noutra órbita, porque son un bicho raro, recoñezo que si no caso dos veterinarios clínicos. Pero tamén cambiou o modelo profesional. Cando eu rematei a carreira, ou incluso antes, cando estaba en prácticas co veterinario en Ferreira, moitos da zona eran casteláns, rioxanos ou incluso algún vasco que proviñan da facultade de León. Se incorporaban a un país diferente e non sabían a idiosincrasia e eran os tempos en que na mesa para xogar ao dominó estaban o médico, o alcalde, o cura e estaba o veterinario mentras non o chamaban para unha urxencia.

Na actualidade xa case non se xoga ao dominó, se cadra, no Rosa Lar.

Ao crearse a facultade de Lugo, incorporouse xente das nosas zonas rurais que mamaron as vacas na casa e sabían o que era. Afortunadamente, foi cambiando a relación do veterinario co paisano e por propio pensar do que significaba o seu traballo a maiores da parte profesional. Naquelo de implicarse socialmente no que lle daba de comer e no que se movía. Os traballos son rutinarios, son sota, cabalo, rei tanto na oficina como no agro e ao cabo do tempo fas sempre as mesmas cousas. Pero, a maiores, se te implicas non só en consellos de comprar isto ou estoutro, vaste empapando dos momentos persoais de cada familia.

¿Con clientes de distintas xeracións?

Dende que empecei, recordo xente que non nacera e agora teñen fillos grandes, participando da evolución persoal e tamén económica desas familias. Viviches con eles momentos bos e malos. E iso enche a profesion, máis aló do puramente técnico como veterinario. Iso supoño que nunha clínica canina non pasa pois o trato é moito máis frío e impersoal. Na clínica de grandes animais, se tes conciencia como é o caso da xente de agora, o veterinario se implica na parte humana e nas loitas que os gandeiros poidan ter na defensa dos prezos dos seus produtos, ampliación de medidas sanitarias. Formas parte.

Este mundo rural vive mellor ca antes?

Os avós nos anos 8o e 90, dentro das limitacións, vivían mellor. Hoxe anda moi agobiada a xente, moitísimo. Están mecanizados todo canto poden, normal pero hai que pagalo e dependes só de se o prezo do leite vai uns céntimos arriba ou abaixo, que pode estropear as contas mensuais. Como ocorre no mundo da carne. Somos esclavos do que ansiamos. As casas están equipadas á última pero iso significa gasto e contsr con ingresos. Antes vivías con menos comodidades pero tamén menos dores de cabeza.

Co leite houbo unha revolución.

Dende o ano 1981 cando participei nas primeiras campañas de saneamento do gando de carne —que supuxo unha desfeita pola tuberculina e a brucelose, e necesitou de axudas—, de comezou a meter frisonas e pardo alpinas para vender máis leite. Se comenzaron a instalar tanques de frío de rutas de recollida co cal nas casas había uns ingresos todos os meses. As instalacións medraron e se fixeron máis axeitadas e se eliminou o gando de carne e moitas zonas e xa co PP na Xunta viñeron os incentivos para os plans de abandono das explotacións, co cal moita xente antes dos 65 anos abandonou a produción. Logo viñeron os incentivos á modernización e xente que se tirou en exceso á piscina, pagaría a medio prazo as consecuencias cando o prezo do leite foi a pique. Moitos medianos e pequenos desapareceron e os que tiñan extensión tiraron para diante, ampliaron e se meteron en modelos realmente empresariais, que a min no me gusta.

Por que razón?

Estás moi collido por todos os lados, da teta que aportas maman moitos e ao final queda pouco para o produtor. O sector da carne en extensivo de montes veciñais se conserva en certos redutos pero coa ameaza dos prezos, dos problemas sanitarios e do lobo.

Que animal elixiría hoxe para a explotación da casa?

Gústame a carne e a rubia galega, unha vaca moi boa, pero durante moitos anos se levou un modelo de selección totalmente erróneo. Se potenciou a inseminación con touros de xen culón e despois con moita aptitude cárnica e as xatas que se criaban despois non daban leite. Entón, quedaron vacas rubias que moitas veces amamantan pouco ou nada as crías. Recordo que as vacas na miña casa, co que traballaban e malcomían aínda producían leite pero agora as vacas galegas, aínda que lles deas penso, dan o que dan, con manter a cría xa lles chega.Pero, á marxe disto, se fora novo e tivera que montar unha explotación, elixiría rubias. De feito eu teño seis vacas rubias e un xato na casa. Estase incorporando como cruce a limousina pola facilidade de parto pero non é máis dócil ca galega, e tamén hai outros experimentos. Sobre as cachenas, son 'cabras grandes' con máis carne e para terreos accidentados como os das serras de Ourense. Alí unha rubia de 600 quilos despenaríase ao terceiro día.E noutras zonas ten máis futuro o sector lácteo, por orografía e porque xa está instalado.

Aparecen enfermidades novas e outras seguen agromando, por que?

Nos anos 80 había algunhas endémicas como a clostridiose ou o carbunco, bacteriano ou endémico nas explotacións de carne en extensivo. Tamén había un problema moi agudo de tuberculose e outro crónico de brucelose. Logo de seguir durante 40 anos as campañas de saneamento gandeiro, dubido moito da sistemática destes anos atrás. Déronse moitos paus de cego e correxíase sobre a marcha. Hoxe en díaa normativa de incidencia cero de erradicación da tuberculose bovina leva a tomar medidas como a de Manzaneda co valeirado dunha explotación, onde non deron pé tan sequera a unha segunda proba de contraste. Ese problema tivémolo en Estelo (Mondoñedo) durante moitos anos, sacrificáranse moitísimas vacas e os gandeiros e máis eu insistimos en probas de contraste sempre. Incluso pedíramos que esas vacas positivas pero sen síntomas estiveran un tempo nun curro ou instalacións da Xunta para ver se realmente o eran. Hai uns anos se comprobou aquí na zona de Vilanova que vacas en principio dadas por positivas, ao facer o contraste, deron negativo porque era enfermidade aviar e non bovina. A incidencia aviar é moi alta, e non podes pechar o ceo.

Unha situación dura a do gandeiro que lle mandan todo para o matadoiro.

Aparte de normativas europeas hai que ter humanidade e que a persoa se sinta tratada de forma satisfactoria, independentemente de que a posteriori o resultado fora o que fose. Dar unha oportunidade e ao cabo de 40 días unha proba de confirmación. O estilo policial fire ata a sensibilidade do gandeiro afectado.

E o lobo tamén lle causa bastante frustración e perda económica.

Os estudos falan da poboación en conxunto pero aquí na zona do Xistral se dispara con moito. As lobas afortunadamente foron parindo, as 90 mandas medraron porque parte morrerían e outros lobos saíron adiante e están moi concentrados. Non son partidario da eliminación do lobo, naturalmente que non, e tampouco da caza incontrolada ou furtiva, pero si de que a Administración a través dos servizos de Medio Ambiente faga unhas batidas de desmeste, como cando nun monte hai moita árbore pequena e está moi xunta. E que se faga un novo estudo para ver realmente canta poboación hai nesta serra.

Que pensa das medidas económicas para compensar os danos da fauna salvaxe?

Son un engañabobos, Eu se son un paisano con 20 bestas no monte, por moito que xustifique que catro ou dez poldros os matou o lobo e veñan os servizos oficiais a comprobalo, cos cartos que me dean invisto noutra cousa, non en meter bestas de novo no monte porque para o ano seguinte vereime no mesmo problema. Pasaría a pena de ir á montaña ver os poldros mortos, comidos ou semicomidos. Iso leva a que o monte en moitos sitios é fraga e acabará por ser máis fraga. Porque a cabana gandeira e outra máis diminuirá e quedará o terreo se pacer.

Se perderá o desbroce natural dos animais en semiliberdade?

Quen vai ter rabaños de ovellas e bestas no monte? Que se necesitan, catorce mastíns ou ir tódolos días buscalas para a casa? Pechas todo o Xistral? Onde deixas o lobo, dentro ou fóra do circundo? Se o metes dentro seguirá comendo, e se queda fóra baixará para as poboacións veciñas. El non ten culpa e queda moi bonito se o estás vendo por televisión desde Madrid porque valoras só os pros. Pero o paisano do Cadramón ao ver a mesma reportaxe, bota as mans á cabeza. É o mesmo lobo pero aféctalle totalmente distinto. As baixas entre as bestas soben ata o 50%. Se hai 200 lobos en lugar de cen, comen máis. É normal que coman pero hai que mirar que non se dispare a poboación.

Hai pouco relevo entre os veterinarios do rural pero emerxen novas enfermidades

O decano da facultade de Veterinaria, Gonzalo Fernández Rodríguez, recoñecía a Terra e Mar que escasean as vocacións para o mundo rural e só un 30% dos cento e pico titulados anuais en Lugo van enfocados aos animais de produción. "Cando estudei no 1989, eramos todos de vacas e podía haber un raro de cans pero hoxe prefiren formar familia na cidade e o contacto cos animais de compañía, non é un problema de número senón de vocacións", di, e incluso os que traballan no rural prefiren vivir nas urbes, polo ensino dos fillos.

Xurden dúbidas sobre o relevo, aínda que o decano di que á "crise xeral de técnicos agrarios non son alleos en EE.UU., Alemaña ou Francia porque o rural non pasa polo mellor momento". Daquela, profesionais como Xosé Luís, seguen atendendo nas súas zonas: "Teño 67 anos, levo dous de prórroga e xa me preguntaron 40 veces a quen vou deixar pero non teño que deixar a nadie, fareino como compromiso persoal cos gandeiros. Aquí non te relevan coma no Sergas, hai que ter algún coñecido que queira facelo e unha formación previa pero hai moi poucas persoas así"

Enfermidades emerxentes

O momento sanitario é complexo, como recoñece Xosé Luís: "As temperaturas van subindo de ano en ano e no tema da enfermidade hemorráxica bovina a esperanza que hai, aparte de que nalgún momento saquen a vacina, é que se poidan crear resistencias polo contacto de baixa intensidade o ano pasado".

Así, cre que haberá vacas que superaron o proceso e teñan inmunidade pero avisa que " o problema está a volta da esquina e cos repelentes do mosquito hai que estar botándollo ao gando cada certo tempo. Dará traballo pois está polo monte e hai que xuntalo nun curro", explica este veterinario.