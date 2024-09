Sergio López: "Bruselas no conoce la realidad de la pesca, solo tiene afán de legislar"

La vuelta al despacho supone para el burelés Sergio López retomar muchos asuntos que afectan a las flotas pesqueras. Actualmente es el presidente del CC SUR, el consejo consultivo asesor que agrupa a más de 80 entidades de España, Francia y Portugal. Tras las elecciones, en la UE están por recomponer equipos políticos y normativas para encarar el 2025.

¿Qué reuniones son más urgentes para los intereses del sector en los consejos consultivos?

Los consejos consultivos estamos, por un lado, metidos en faena con las propuestas de TAC y cuotas para 2025 pero el consejo europeo en sí dejó de tener la importancia que tenía porque todos los stocks compartidos ya los negocia directamente la Comisión con Reino Unido. Los de competencia única de la Unión Europea se aprueban normalmente a mediados de diciembre. Yo ahora mismo estoy trabajando en las propuestas. Por otro lado, hay una serie de temas de máximo interés para el futuro de la pesca además de los TAC anuales: planes plurianuales de gestión, vedas basadas en información científica, transición energética, problemas de comercialización.

Ha habido bastante descontento con la política pesquera europea.

En el Consejo Consultivo Sur, que cubre las aguas suroccidentales de la zona atlántica desde Bretaña hasta el estrecho de Gibraltar, se ha hecho un informe bastante crítico al respecto. Con las normas actuales no sabemos si llegaremos en condiciones al 2030 y ya hemos elaborado un dictamen de opinión para que la nueva Comisión Europea lo tenga en cuenta.

¿Hay alguna pista sobre el nombramiento de nuevo comisario de Pesca?

El comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca dimitió el 16 de julio para ocupar su escaño en el Parlamento Europeo y de momento el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Maros Sefcovic, ha asumido esa cartera provisionalmente pero no sabemos quién o que partido tomará el relevo. Será el resultado de una serie de equilibrios en la representación entre los estados miembros y la proporcionalidad de los resultados electorales.

Tras los varapalos del cierre de cantiles a la pesca incluso con palangres, ¿cómo está la flota de Gran Sol?

Al igual que otras flotas, al límite y luchando por sobrevivir. Como demostramos en el informe socioeconómico realizado por la Universidade de Santiago para evaluar los cierres en el recurso ante la Comisión Europea, la flota palangrera ha resultado ser la más afectada porque se han cerrado las zonas de sus caladeros históricos sin tener en cuenta que esta arte de pesca no impacta en los fondos marinos. Además, los precios medios de venta del verano son mejores que en otras épocas del año, pero hay que tener en cuenta que las capturas han bajado un 30%.

El precio del gasóleo cayó desde 1,2 euros el litro en 2022 a 0,72 en los puertos lucenses ahora. Quizás haya podido aliviar un poco las condiciones. Al menos Bruselas estima que se podrán cubrir los costes operativos y mantener empleos.

Si algo ha demostrado Bruselas es que no conoce la realidad del sector pesquero y que simplemente tienen afán por legislar. Lo mismo con la rentabilidad económica, estamos sufriendo un encarecimiento muy importante de todo: combustible, personal, materias primas, logística. Sí, algo se ha reducido el combustible, pero se ha encarecido todo el resto, y si además no se repercuten esos incrementos de costes en los precios de venta, las cuentas no salen. No se puede hacer una manifestación tan general y optimista y quedarte tan pancho.

Sobre los Planes de Ordenación Marítima y el despliegue eólico, ¿hay alguna novedad tras la desestimación del recurso que interpuso el sector?

Hay un grupo de entidades que está trabajando dentro de la plataforma de defensa de la pesca que pretende que se pueda hacer realmente una compatibilidad de usos y no puede ser que las zonas de implantación de los parques eólicos sean caladeros tradicionales de pesca. Nosotros nos sumamos a la plataforma de pescadores que trabaja en un recurso de amparo, tras ser desestimado por el Tribunal Supremo.

¿Qué flotas serían las más afectadas por la implantación de aerogeneradores en ciertas zonas. ¿Acarrearían un cambio drástico?

Las flotas de litoral serán las más impactadas en los POEM españoles. Por un lado, las zonas de instalación y por otro, las servidumbres de paso.

¿En el arrastre de litoral hubo algún cambio en los últimos años en cuanto a las especies objetivo que captura?

Antiguamente la mayoría de los arrastreros de litoral se dedicaban a la pescadilla, el rape y el gallo, pero desde hace unos años la especie número 1 es la caballa.

¿Puede tener consecuencias aquí que la biomasa de caballa haya disminuido este año casi un 42% en el Atlántico Nororiental, alrededor de Islandia el índice más bajo desde 2007?

La caballa es una especie que se gestiona de forma conjunta y global en toda Europa con Reino Unido, Noruega, Islandia y Feroe. Y el tanto por ciento de capturas del sur de Europa es irrisorio respecto del resto. Que ese dato de la biomasa haya disminuido se supone que puede tener impacto en futuros TAC, pero a nosotros nos preocupa más que estos países ribereños se autoasignen cuotas por encima de lo que les corresponde, cosa que ha sucedido en los últimos años y donde pedimos a la Comisión Europea que tome decisiones para limitar la entrada de esos productos al mercado común.

El caso del cerco aquí es apurado.

Está viviendo una situación límite. Tiene sólo cuatro o cinco especies a pescar, con la caballa consumida y el bocarte y la sardina ya cerrados. Hasta hace un par de años su principal especie era el jurel que se capturaba todo el año. Ahora llevan dos años, y probablemente los venideros, sin poder hacer pesca dirigida. Los estudios de biomasa son muy malos. Y las expectativas para la flota, también.

¿Alberga alguna esperanza de que se produzca mayor relevo de barcos y gente en la pesca? Ayudas hay, pero no tripulantes y armadores.

No existe una respuesta fácil ni única… El relevo tiene que ver con múltiples cuestiones más que las económicas y que afectan a mejoras que tendrá que hacer el sector junto a las administraciones, como son: dotar de mayor seguridad jurídica a las empresas para invertir, simplificar la normativa y evitar múltiples cuestiones de normas innecesarias y que se contradicen, facilitar mejoras en las instalaciones a bordo de los barcos, mejorar la conciliación familiar, flexibilidad en la formación para la promoción interna... Y las ayudas parecen que son un maná para el sector, pero realmente no existe ninguna para hacer una nueva construcción que mejore así la habitabilidad y las condiciones de trabajo a bordo de los pesqueros.