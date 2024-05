Pescador y pescadero, profesiones sin suficiente relevo

La pescadería tradicional, la de barrio, está en peligro de desaparecer. Corremos el riesgo de quedarnos sin pescadores pero también sin pescaderos, pequeños comerciantes de confianza que tampoco tienen relevo y su prestigio profesional con el pescado comprado día a día para un servicio cercano, se desvanece ante el avance de los supermercados y los cambios sociales que afectan a las formas de compra. "Había 15.000 en 2007 en toda España y hoy las pescaderías están en torno a 9.809", con un retroceso muy importante, parejo al del propio consumo de pescado, según reconoce María Luisa Álvarez, directora general de la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) que ha puesto en marcha el proyecto La Pescadería Artesanal para informar y educar a los consumidores en los beneficios nutricionales del pescado, el modo de prepararlo y el momento óptimo de adquirirlo. Y facilitar los encargos por internet, que también impacta, y de qué manera, al mar.

"Estamos ya en 18 kilos y medio por persona y año en los hogares, nunca hubiéramos pensado que íbamos a bajar de los 22-20 kilos, lo cual es muy grave porque podemos ir a cifras de otros países donde está en 5-7 kilos al año", dice esta ferrolana que, recuerda, Fedepesca fue de las primeras organizaciones en recomendar una bajada del Iva: "Que los españoles y los gallegos comamos mal significa que vamos a vivir peor y tendremos más enfermedades crónicas, con gran impacto en las arcas públicas y la Seguridad Social, que cuesta ya más de 14.000 millones de euros al año del erario público".

Opina que el Gobierno debe definir una estrategia alimentaria que involucre a todos los ministerios afectados "con educación nutricional, información de productos naturales y sostenibles, preservando nuestra tradición de pescaderías tradicionales que es única en el mundo pues si desaparecen lleva a un cambio en los hábitos de consumo".

"Ante el trasvase de consumo a los supermercados, que cada vez son más y tienen más cuota, la gente compra menos cantidad de pescado y marisco. Ahí vas a elegir alimentos menos frescos y más procesados, está demostrado. Tienes otras tentaciones y el impacto que tiene en la forma de comer es muy importante", dice.

Lamenta además que "la pescadería tradicional, como el resto del comercio minorista, no tiene una formación profesional pública adecuada, careció de título hasta el año 2018 y mientras la hostelería lo tiene desde los años 60 del pasado siglo, en la actualidad ninguna comunidad autónoma ofrece la Formación Profesional para trabajar en este comercio minorista y mayorista tan especializado, lo cual es alucinante", afirma.

Y ante el descenso de consumo de productos pesqueros, parece haber calado en el Ministerio de Pesca que necesitan una comunicación más efectiva con los pescaderos y mayor presupuesto para trabajar todos a una al definir los mensajes que ayuden a revertir esta situación. "Necesita una estrategia al máximo nivel para frenar el deterioro de nuestra cocina y estilo de vida pues se está perdiendo la cultura de nuestra dieta y gastronomía marinera", dice María Luisa Álvarez, que pide compromisos.

Los jóvenes no acuden al mostrador

Los jóvenes, como en otros sectores, tampoco quieren trabajar de pescaderos e incluso carecen del recuerdo de haber ido con sus padres a la pescadería o al mercado de la plaza. "Si a la gente joven no se le fijan unos hábitos saludables en la infancia, luego ya es muy difícil de revertir y son las familias con niños las que menos pescado consumen".

Alerta de que la gente joven no sabe cómo pedir el pescado, no lo diferencia, no disfruta de la profesionalidad de los pescaderos y pescaderas, ni de su variedad de oferta, pero "nosotros tenemos que ofrecer el servicio en todos los canales: en la tienda, por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico y online. Si frente a un mostrador los jóvenes se sienten inseguros y están más cómodos con el móvil, habrá que ofrecerles también el producto en sus teléfonos".

Por eso en Madrid y otras ciudades hay pescaderías con web que son importantes prescriptores sobre el pescado y se agrupan bajo la marca de La Pescadería Artesanal. Buscan un servicio cercano y amable para el día a día en el barrio y la localidad, también online.