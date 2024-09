Manuel Moreira: "É peor o mosquito que transmite a EHE que o lobo"

Los sobresaltos del final del verano aprietan al agro: los precios de la leche gallega no se equiparan a los de comunidades vecinas (en Asturias se paga a 0,51 euros/litro y en Galicia a una media de 0,45) y los insectos culicoides extienden la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), que tal como se preveía comenzó a extenderse por el sur de Galicia pero ya está en Terra Cha, A Fonsagrada o Chantada, por citar comarcas lucenses de las 27 gallegas afectadas.

En este último concello y junto a su mujer, Concepción Torre, tiene Manuel Moreira su explotación de leche ecológica que les recoge Celta. Hace años recibieron premios por su actividad y han ido seleccionando el ganado que pasta en fincas junto a la villa y en la parroquia de Vilaúxe. Estos días la preocupación por una de sus mejores vacas, con la 'enfermedad del mosquito', es palpable.

Los positivos oficiales pasan de mil y se dispararán conforme aumenten los análisis de animales con síntomas. Entre las suyas , Manuel no descarta que alguna más esté asintomática pero el problema ahora es sacar adelante a Susi, una vaca de raza jersey, de seis años que promediaba unos 30 litros de leche diaria en dos ordeños. Una leche magnífica en cuanto a proteína y grasa pues estos pequeños rumiantes originarios de la isla británica del mismo nombre, no solo aprovecha muy bien lo que come, también es famosa por su mansedumbre y precocidad en los partos.

"O veterinario só puido tratar a Susi fronte á inflamación e apenas come"

Susi, que así la bautizó hace años una niña que se encariñó con ella, está preñada. De hecho, ya debería haber parido, pero en la última semana la EHE le ha provocado un gran bajón de peso, en la ubre y, lo peor, vomita lo poco que come antes de rumiarlo. Se está debilitando. "O veterinario só puido administrarlle antiinflamatorios e a vaca ten a lingua inflamada, aínda que parece que xa lle baixou algo a hinchazón dos ollos e bebe auga", dice Manuel, que no solo teme por el ternero, también por esta vaca y el tiempo que seguirá activa su Casa Pataqueiro en la ganadería.

La hinchazón y delgadez se ha apoderado de Susi. D.V.

En la finca más alejada tuvo otro positivo pero el problema ahora para todos los ganaderos es que, conforme se aproxima el otoño "o bicho refúxiase nos sitios máis quentes, nas cortes, en lugares onde está o gando, por iso hai que andar con repelentes. Tiene noticia de que en alguna comarca lucense ya hay granjas con más de una veintena de animales afectados.

"É peor o mosquito que o lobo, nós temos a Susi afectada pola EHE, estaba no mesmo prado cando o lobo nos matou outra xovenca grande, de 18 meses, pero a ver se sae desta tamén", explican estos granjeros.

Además de las jersey –las mismas que eligió la destacada quesería chantadina Airas Moniz, todo un fenómeno con el pastoreo en la cercana parroquia de Outeiro–, tienen vacas pardo alpinas, que son animales fuertes, y asturianas. "Dan bo leite, pero a jersey gánalles a todas", dice Manuel. Empezaron criando rubia galega, "que eran vacas de leite e traballo" y durante un tiempo se pasaron a las frisonas, de más producción. Incluso con toro propio: "Con tres anos, Lindo era grandísimo e moi dócil, mágoa que se ferira nunha pata".

Ahora, apostando por la producción ecológica con vacas como Susi, están contentos pero las enfermedades emergentes lo complican todo. Era previsible que la EHE volviese a hacer su aparición con los calores que dan alas a los insectos que la transmiten y, de hecho algunas explotaciones vacunaron su cabaña con un compuesto que comercializa Ipra y que sacó en tiempo récord pero otras desistieron de hacerlo porque previamente se había vacunado al ganado frente a la lengua azul (lo que implica que todavía están inyectando de nuevo el 'recuerdo') y eso provocó abortos e incluso muerte de animales.

"Agora todo son pragas, ata os tomates este ano os come unha eiruga e podrecen", señala Concepción. "Isto, e que van deixar a uva ser recoller na Ribeira, estamos amañados", añaden. Las pérdidas y la preocupación por brotes hemorrágicos se suman a la incertidumbre pues los ganaderos ven el sufrimiento de sus animales.

"O problema é que o bicho agora tamén busca o calor das cortes"

Deben estar muy pendientes y tratar los establos para prevenir contagios de la EHE, que no se transmite por vía alguna a los humanos. Y hacer frente a las secuelas en las vacas, que producen menos leche, mientras que los machos pierden fertilidad.

Los sindicatos pinden indemnizaciones

Los sindicatos agrarios piden a las administraciones ayudas para los mayores gastos veterinarios de los ganaderos. Unións Agrarias, que instó a la Xunta a costear tratamientos de desinsectación, como en otras autonomías, también reclama que Medio Rural actualice las subvenciones por muertes con EHE.

Reclaman un protocolo claro de vacunación, con plazos entre una y otra enfermedad y que se permita retrasar la pauta frente a la lengua azul en rebaños afectados, por los efectos secundarios combinados con la enfermedad hemorrágica.

El Sindicato Labrego Galego recuerda que "moitas gandarías de carne atópanse na situación de non poder levar ao matadoiro e mercados animais sans e están bloqueadas por non ter podido administrar as dúas doses da vacina da língua azul, que requiren un procedemento e tempos determinados" y dadas las demoras en la atención del personal veterinario de la Xunta, insisten en que se garantice la salida de animales de las granjas.

Incluso las de leche ven comprometidos los planes de movilidad del ganado por la alerta frente a la EHE. Ambos sindicatos hablan de inacción de las administraciones central y autonómica, mientras la Xunta reclama al Ministerio de Agricultura que active más fondos para luchar contra la enfermedad. Recuerdan los sindicatos que un ganadero gallego al que le muera una vaca por EHE recibirá entre 286 y 661 euros mientras que si la res es baja por el lobo oscilará entre 956 y 1.109 euros, en función de la raza y la edad.