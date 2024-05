Una PAC más light que el 70% de las explotaciones ven imprescindible

En un tiempo donde arreglar los dientes a la población sigue más prestigiado que alimentarla con buenos productos, la Política Agraria Común parece haberse convertido en el instrumento de la Unión Europea para garantizarse un aprovisionamiento continental medianamente asequible. La PAC, como se conoce a esa fotosíntesis imprescindible para el campo, es el salvavidas de la soberanía alimentaria europea y de gran parte de la profesión agroganadera, y vuelve al primer plano ahora que toca solicitar las ayudas y hay elecciones europeas.

Por eso, y porque ha habido revueltas por toda la UE, se han suavizado algunas exigencias del papeleo que atosiga a las explotaciones y unas 10.000 de menos de diez hectáreas se beneficiarán en Galicia de la flexibilización, según Félix Porto, coordinador sectorial de Unións Agrarias. El 65% de los beneficiarios de la PAC son pequeños agricultores y ganaderos. En el caso de la producción de leche y ganado de carne, sectores con más peso en Galicia y, sobre todo en Lugo, existen unas especificidades que no se dan, por ejemplo, con los invernaderos del sur de España.

Las granjas lácteas con varios cientos de cabezas superan los 45.000 euros de ayudas europeas

Contar con el asesoramiento de un buen profesional debería ser ya una pata importante de las empresas agroganaderas. Las hay de gran dimensión y en otras se hacen "muchos números" pero no siempre existe la tradición de llevar los papeles al día. "Es cierto que ahora piden una gran cantidad de datos para solicitar la PAC y una tramitación media me suele llevar dos horas, sentando aquí en la oficina al ganadero para grabarlo todo de su granja", señala Luis Polo, de la Asesoría Álvarez Real en Bretoña (A Pastoriza), "Este año —añade—, hasta hay que poner las fechas de cultivo principal y secundario de la hierba, y menos mal que se ha ampliado el plazo de presentación pues si llega a ser en abril muchos con el tiempo que hubo todavía no tienen hecho el ensilado ni roturado para el maíz". Una marea de datos por finca y altas farragosas. El año pasado este profesional superó las 130 tramitadas y "tengo algunas de empezar a las cinco de la tarde y acabar de madrugada pero la mayoría superan las dos horas. Y eso que soy de aquí, conozco la zona, llevo muchos años haciéndolas y ubico parcelas como si fueran mías". Ha llegado a grabar una PAC de 120 hectáreas con más de 520 fincas.

Luis Polo, asesor de Álvarez Real SL en Bretoña (A Pastoriza). A.R.

Más requisitos y menos fondos

La PAC son básicamente ayudas directas a los ganaderos y agricultores (el 72% del presupuesto), así como intervenciones en los precios de mercado o impulso a programas de desarrollo rural, pero en lo fundamental se calcula que representa la mitad de ingresos anuales para 6 millones de campesinos europeos cuyas pequeñas explotaciones serían inviables sin ellos. No extraña, por tanto, que la PAC suponga la principal partida de gasto de la Unión Europea, casi un tercio del presupuesto.

No obstante, para el período 2023-2027 habrá menos fondos que en planes anteriores y se han endurecido los requisitos medioambientales y económicos para cobrar las subvenciones, con más papeleo. Habrá que adaptarse en las medidas fitosanitarias, de abonado y bienestar animal, aunque algunas hayan quedado momentáneo en suspenso.

Las hectáreas lo son, o eran, todo

Como hasta hace poco las ayudas se concedían sobre todo en función del número de hectáreas de terreno gestionado, los grandes terratenientes se llevaban una buena tajada de la PAC pero ahora han ganado peso los pequeños agricultores y las buenas condiciones agrarias para favorecer el medio.

En este sentido, Polo destaca las nuevas exigencias en el manejo de purines como las que más ampollas han levantado en el sector lácteo chairego. "Galicia, Asturias y Cantabria siempre hacen un poco de piña para que se tengan en cuenta las condiciones orográficas, el tipo de explotaciones y superficie de estas zonas, que ni siquiera son las mismas dentro de una comarca; yo por ejemplo tramito alguna PAC en Vilalba con 496 fincas cuando en A Pastoriza a lo mejor son 52 fincas, debido a la concentración parcelaria. A veces las normas europeas no contemplan las diferencias de un país y por eso la Xunta pide requisitos más coherentes", señala Polo.

¿Cómo afecta aquí a los ganaderías?

Las BCAM (Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales) son lo que más condiciona a las explotaciones en cuanto a la rotación y diversificación de cultivos, en función de las hectáreas, o para mantener pastos permanentes, sin convertirlos en terrenos agrícolas. Polo pone un ejemplo: "Un ganadero que siembre cien hectáreas de maíz en mayo para cosecharlas en octubre, para poder cobrar la PAC le exigen que tenga el 75% de las superficie a cultivos herbáceos o deje un 7% sin cultivar y aprovechar. Esto lo han flexibilizado de momento pero en nuestra zona no suele haber mucho problema con ello porque se suele hacer rotación de maíz y raigrass hasta mayo. Más problema supone mantener las franjas de protección de cinco metros en los márgenes de ríos, en los que no se puede cultivar o aplicar purines fertilizantes y fitosanitarios".

Y a partir de septiembre será obligatorio el cuaderno digital de explotación. "Las principales quejas que escucho son la enorme burocracia que se les viene a las ganaderías con esto o el veterinario de explotación, comunicar a diario las altas y bajas de animales, pues la gente del campo no está adaptada a dedicarle unas horas a la gestión administrativa. Cargarlos con documentación es machacarlos". Los ecorregímenes se han modificado pero no entran en vigor este 2024

Inversiones realizadas o por acometer

La normativa de purines también se ha aplazado y que siga en el aire incomoda: "Desde el 1 de enero el decreto nacional obligaba a inyectarlos en muchas zonas y ahora una modificación valida el plato invertido para aplicarlos. Hubo gente que hizo una inversión importante, metiendo en el equipo casi medio millón de euros o 40.000 euros, y otra que esperó a ver lo que pasaba pero creo que esto no puede ser así, de arriesgarse o no; deberían estar las cosas muy claras y con un plazo para adaptarse", dice Polo, aunque cree que el ganadero que use los aplicadores y tenga fincas para aprovecharlos, la calidad del abonado es mucho mejor y evita contaminación de abonos orgánicos. "Pagar por sacar el purín tiene un coste importante y gente que echa muchas cuentas dice que le compensa invertir en el equipo de trabajo y hacerlo él", explica.

La parte de oficina

La parte administrativa suele resultar árida para las granjas, falta costumbre y quizás tiempo para quien debe atender las alimentación del ganado y sus camas, controlar el ordeño y la fertilización y el trabajo de campo, porque tampoco hay mano de obra suficiente y formada para contratar.

Luis Polo estima que "una granja con 380 cabezas y varios robots de ordeño necesitaría un administrativo a media jornada, y aunque mucha gente crea que no son empresarios y que simplemente tienen vacas, deberían tomar conciencia de que conlleva una parte de gestión administrativa diaria, de dos o tres horas. Tienen mucha dependencia de oficinas como la nuestra, que hacemos en muchos casos de secretarios de ellos, pero aún así con todo el esfuerzo y servicio, asesorando al propietario en cuestiones informáticas, hay una parte de cubrir libros digitales y demás que debe afrontar". A menudo se saca adelante lo prioritario y lo otro se deja un poco de lado. O se pide ayuda externa. No extraña que desde que Polo comenzara solo, ahora sean 12 trabajando en la oficina de Álvarez Real en Bretoña.

Acogerse a los ecorregímenes

Parece claro que se necesita otra puesta al día con el papeleo o que la UE afloje la burocracia en el campo. Porque una parte de ganaderos de más edad no está para censar el nacimiento de terneros en las aplicaciones de la Administración y llevar el cuaderno de campo digital. Sin una transición, el agro no pinta muy sostenible pues si el próximo año quieren acogerse a los ecorregímenes —prácticas agroecológicas voluntarias por las que perciben ayudas adicionales— en sus parcelas, necesitarán más formularios. Ahí está el 23% de los fondos de la PAC pero el dinero por cada cabeza de ganado y hectárea mandan. "Eso implica justificar dos cortes de siega, dejar un 7% de enero a agosto pero suponen de 2.000 a 2.800 euros/año en una explotación grande", dice Luis. Una cantidad asumible. A pesar de la flexibilización, Félix Porto señaló a Europa Press que están pendientes de futuras mejoras la modificación de los ecorregímenes de siega, por el momento solo cerrados a julio y agosto, lo que es "imposible" y provocó "que prácticamente no se solicitasen", por lo que este plazo debe abrirse a dos meses entre mayo y septiembre. Para este año, el Fondo de Garantía Agraria de Galicia (Fogga) prepara los pagos de ayudas del régimen ecológico y, según la Xunta, el 90% del importe se librará a finales de mayo por un monto de 13,5 millones a 16.000 beneficiarios. La PAC es una política muy sensible para los administrados y para quienes la administran pues la nueva conselleira de Medio Rural, la lucense María José Gómez, nombró de inmediato a Juan José Cerviño Varela como nuevo director xeral de la PAC y de Control de la Cadena Alimentaria.

Cerviño y la nueva conselleira, María José Gómez. CMR

Cambios en el lácteo y la carne

Las explotaciones lácteas han salido mejor paradas de los cambios en la PAC que las de vacuno de carne porque estas han perdido ayudas por derechos mientras que para las productoras de leche "el valor que pierden en la asignación de los derechos se lo han dado como mayor precio por vaca", dice el asesor de Álvarez Real. "El ganadero de leche —precisa—, cobra entre 140 y 240 euros por hectárea y a mayores si antes percibía 120 euros hasta la vaca 75, ahora recibe 140 euros hasta las 150 primeras cabezas. Es decir, lo que perdió en un pilar, lo ganó en otro, con lo cual en la reconversión quedó más o menos ganando lo mismo, de acogerse a los ecorregímenes y manteniendo una producción normal". En cambio, a los cebaderos de terneros les metieron un recorte grande el pasado año en los derechos", mientras que a los que los crían en extensivo los mantuvieron igual, entre 85 y 90 euros por prima de vaca nodriza. Pero en las ayudas, si tenía 300 euros por el pastizal, se la han bajado hasta 140 euros la hectárea. Más requisitos, en suma, en cuanto a conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, la protección de las aguas, los procedimientos de la seguridad alimentaria, bienestar animal o las condiciones de trabajo y empleo en las explotaciones, al tiempo que bajan algunas remuneraciones comunitarias.

Las ayudas al agro y a la pesca continuarán

La guerra de Rusia a Ucrania llevó a suavizar en 2023 novedades introducidas en la PAC y ahora la UE permite hasta finales de año extender las ayudas extraordinarias con topes de 280.000 euros para explotaciones agrarias y 335.000 para empresas pesqueras y de acuicultura. El Gobierno también ha reforzado ayudas por la sequía y la guerra a productores de tomate, arroz y cultivos de secano, hasta los 259 millones de euros.

"Las condiciones agrarias, las medioambientales y la burocracia son aquí lo más duro de la PAC", afirma Luis Polo

Entre 20.000 y 50.000 euros

La PAC prueba que el campo no es rentable y las rentas están por debajo del resto pues los precios que percibe el productor no cubren sus costes. La especialidad de Luis Polo en Álvarez Real es el agro y los números, y también coincide: "Para el 70% de las explotaciones es vital y en el 30% de los casos no sería tan necesaria. Para quien la tiene con una buena gestión y tipo empresa, la PAC es como un sobreingreso que le viene bien pero en las granjas pequeñas, que ahora son las de 50-70 cabezas, supone un ingreso importante".

La PAC se fundamenta en varios apartados: derechos, zona de delimitación natural, el vacuno de leche, el vacuno de carne, ecorregímenes y agroambientales.

"Una granja de leche sin agroambientales, con 60-70 cabezas puede tener una PAC en torno a 20.000 euros al año; las medianas-grandes de ciento y pico cabezas para arriba pueden cobrar entre 27.000 y 30.000 euros y las de 300-400 cabezas llegan a superar los 45.000 euros".

Recortes para el vacuno de carne

La nueva PAC rebajó ayudas a la carne. La vinculada al terreno (derechos) antes podía recibir 500 euros/hectárea pero en la conversión bajó más de un 30%. "Gente que tenía el derecho en 400 euros/hectárea, ahora lo tiene en 230 o 240, conozco un cebadero que perdió casi 20.000 de los 47.000 euros que cobraba", dice Polo.

Modificación del decreto en junio

El Gobierno de España trasladará a la Comisión Europea la necesidad adoptar más medidas de simplificación de la Política Agraria Común (PAC) como dar carácter voluntario a las fotos geoetiquetadas, así como flexibilizar las medidas de promoción y el informe anual de rendimiento de los planes estratégicos de la PAC.

El secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, ha avanzado la postura de España a los representantes de las comunidades autónomas de cara al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, que se celebrará en Bruselas la próxima semana.

De esta forma, según señaló a Europa Press, en el punto del orden del día sobre la gestión de crisis se abordará la hoja de ruta del Consejo de Ministros con medidas para simplificar y flexibilizar la Política Agraria Común. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene en tramitación la modificación del real decreto sobre condicionalidad y que la previsión es que pueda estar aprobado a mediados de junio.