Juanjo Fraga: "Con esta máquina autopropulsada que inxecta xurros o solo leva a dose xusta"

Con la compra del ganado de una explotación de Foz que abandona, Casa Barbeiro de Alfoz rondará las mil cabezas de frisona lechera repartidas entre sus dos granjas de Lagoa (Alfoz) y Arante (Ribadeo). Entre sus últimas adquisiciones también destaca una gran máquina que inyecta el purín al tiempo que también puede sembrar. Es una cisterna autopropulsada, la primera de este tipo que llega a Galicia.

Juanjo Fraga manejando el analizador de purines y el GPS de la cisterna autopropulsada. X.L.

Todo se mueve a lo grande en esta empresa de Juanjo Fraga que tiene un objetivo claro: ser lo más eficiente y autónoma posible en la producción de leche. Es una granja en evolución para cerrar el ciclo lácteo y a eso responde el considerable catálogo de aperos y las obras en marcha: está construyendo una quesería para transformar una parte pequeña de su leche y recuperar el queso de la zona. Al otro lado, junto a la enorme balsa de purines ha comenzado a levantar una nave de tratamiento de estos residuos con el fin de aprovecharlos también en su porción seca como camas del ganado.

En la actualidad su ganado produce 8 millones de litros al año. X.L.

"Queremos ser autosuficientes e vou parar de empregar a area. Cunha prensa imos separar parte dos sólidos e líquidos e nun tromel secarémolo ata un 80%, proceso que en Galicia xa fan algunhas explotacións e que está implantado hai tempo no estranxeiro", dice Fraga, que desde 2008 ha ido introduciendo tecnologías, realizando sucesivas ampliaciones de la granja y comprando tierras y ganado a quien abandona. No son muchas las explotaciones lácteas con vistas a futuro que quedan en la comarca.

Así prevé disminuir ahora la acumulación de purines que suman cinco millones de litros entre ambas granjas, y reducir gasto. Por su cabeza también pasa un aprovechamiento para generar biogás pero eso ya serían palabras mayores: "Vimos como funcionan os dixestores en Holanda, Dinamarca, Luxemburgo e según os estudos, necesitariamos centralizar o das dúas explotacións, recoller puríns de terceiros e outros residuos e quizais meter en torno a 2.000 cabezas de gando cara o 2026 pero non está suficientemente implantado o biogás".

Repostar el tractor con el combustible generado por las vacas de momento queda lejos pero su idea es reaprovecharlo todo lo máximo posible y en esa línea está. Él trabaja a bordo de la cisterna automotriz mientras inyecta el purín en una de las zonas anexas a la granja, una llanura de 50 hectáreas que atraviesa el río Ouro, que nace en la cercana Serra do Xistral.

Tomando purín de la fosa. X.L.

"Está feita en Holanda, onde hai máis de 6.000 destas máquinas traballando e logo vai vir outra para Silleda. Esta é a forma de aproveitar ben os xurros pois se o fas no momento exacto aforras outros abonos", dice. Una de las ventajas respecto a la operación con tractor y cisterna de remolque es que esta puede cargar 21.000 litros en tres minutos gracias a un brazo telescópico y al inyectar el purín entre 23 y 30 centímetros de profundidad de la tierra, los olores y escorrentías son menores, algo importante en núcleos habitados como este.

Una de las cubas tradicionales, y la nueva máquina. X.L.

Como en la zona de O Valadouro explota unas 140 hectáreas para forraje, cree que en el futuro un camión con remolque también le vendría bien para transportar el purín hasta las parcelas más lejanas sin que tenga que ir y venir a la balsa la máquina. Esta es automotriz y también le sirve para sembrar, con un mínimo laboreo, las 110 hectáreas que lleva en la zona de Arante (Ribadeo), donde en 2018 había adquirido la explotación Narxosé SLU. "Son 50 minutos por estrada ata alí, esta máquina ten un motor Volvo de 550 CV en o rendemento por metro cúbico aplicado sae moito máis barato que usando os tractores porque, entre outras vantaxes, o solo leva a dose xusta e no lugar adecuado pois todo vai con GPS", destaca.

Otra de las ventajas es la capacidad de acoplarle una sembradora de maíz, con lo cual ya lo fertiliza directamente con lo que en una sola pasada tiene la plantación de cereal donde antes hubo pradera. Así ahorra tiempo y dinero sin tener que arar, gradar, prescindiendo de los abonos minerales.

Aperos en el silo de Casa Barbeiro. X.L.

A la entrada de la parcela aguarda la picadora de forraje New Holland FR700 de la cooperativa Clun que ayudó en el ensilado con su gran capacidad y tara de 26.365 kilos. Mientras, el personal recoge la segadora, que se pliega tras el tractor como las alas de una mariposa y es capaz de moverse por las carreteras y entre árboles, pudiendo segar con un solo lado o con los dos, según sean los terrenos.

En la explotación alfocense la panoplia de aperos es amplia (distintos aperos Claas para el forraje, un tractor nuevo New Holland T7315), arado M.O.M. (Moretto Officine Meccaniche) pues, según Juanjo Fraga, "temos todo tipo de maquinaria excepto para o picado da herba e o millo". La falta de personal para trabajar en el campo es otro acicate para la mecanización, aunque en esta granja trabajan entre 18 y 19 personas, algunas inmigrantes y otras de la zona, como el encargado, Borja Méndez.

La máquina es la primera en España pero es fácil verlas en Holanda. X.L.

Y aunque el aplicador de purín autopropulsado es muy aparente por tamaño, gran parte de su eficacia reside en los elementos electrónicos que lleva a bordo. En realidad, la VF Verbaet holandesa es como un logo de varios fabricantes donde también prima la electrónica y el fabricante asegura que puede resolver remotamente el 95% de las incidencias. Hasta hace unos años, el fabricante era más conocido en otros puntos de la Península por sus cosechadoras autopropulsadas de remolacha y de hecho el concesionario para España está en Valladolid.

El posicionamiento por GPS del Verbaet Quad 550 lo realiza con un equipo John Deere y desde dentro de la cabina se observa con cámaras la aplicación del purín. La máquina pasa por todo el terreno sin solaparse y, dice el propietario, facilita el llevar al día el cuaderno de explotación, al tiempo que aprovecha mejor los purines. "Non deixa rastro de onde se aplica e o rendemento da planta é moito máis alto, de feito este ano xa fixemos dous cortes na parcela, o 2 de febreiro e o 19 de marzo, e o seguinte contamos facelo o 30 de abril, señala Fraga, ingeniero agrícola.

Fertilizando la pradería de Lagoa, en Alfoz. X.L.

El sensor Nir es la clave

Con este sistema de fertilización, Fraga espera que en cinco años los suelos estén mejor que ahora y confía especialmente en uno de los sistemas de la máquina, el analizador de los purines por espectofotometría. "El sensor Nir controla el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y materia seca, administrando la cantidad que deseamos aplicar por cada hectárea, de acuerdo con los mapas de cultivo cerrando automáticamente el paso en caso de solaparse la trazada", explica.

Es una faena, asegura, menos laboriosa que con las cubas esparcidoras mediante plato o cañón, aunque las remolcadas por tractor también pueden distribuir los residuos con cuchillas giratorias picadoras más los discos o rejas que los entierran.

Al final, lo que se busca en esta y otras explotaciones de mayor tamaño es optimizar todos los recursos al alcance, pequeños detalles en el aprovechamiento de la superficie agraria suponen grandes avances a la hora de alimentar mil cabezas de ganado, máxime teniendo en cuenta cómo afectan las crisis y guerras internacionales a los forrajes y piensos cuando hay que comprarlos fuera.

Novillas en la zona de recría. X.L.

Estas máquinas de nueva generación permiten plantar más semillas por hectárea variando la separación y la siembra directa del maíz forrajero ahorra trabajos previos, algo que también recibe primas de la PAC (Política Agraria Común europea) porque reduce emisiones de CO2. La rotación de cultivos también está subvencionada y en Casa Barbeiro van cambiando la veza y el maíz.

Casi toda la leche es para Nestlé

Otro de los proyectos en marcha en Casa Barbeiro, pues ya tiene levantado el edificio junto a la propia granja, es una fábrica de queso en la que transformar una parte de la leche producida en la explotación.

"Queremos transformar unha pequena porcentaxe para facer un queixo bo, recuperando aquela tradición do produto fresco do Valadouro que se vendía nas feiras daquí, en Vilanova de Lourenzá ou Mondoñedo, e do que hai constancia en publicacións de finais do século XIX", explica Juanjo Fraga.

La obra de la futura quesería. X.L.

Desearía abrir dicha quesería, para la que necesitará personal formado y la idea es que los visitantes puedan ver todo el proceso en la granja desde el principio, cerrando el ciclo, "dende que nace a xata ata que sae o queixo".

Hace años Casa Barbeiro tuvo varias frisonas, como Cala y Mimosa, que estuvieron en lo más alto de la producción láctea de Galicia y en la actualidad, entre ambas granjas mariñanas, suministran a diario a Nestlé un tráiler de leche, par transformarla en Asturias. "En total, no 2023 producimos oito millóns de litros de leite", señala el propietario. Para que todo funcione, una buena alimentación y bienestar animal, son fundamentales.