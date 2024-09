Jorge Otero: "Os días dos incendios de Foz e Trabada foron un inferno, un desastre ambiental e sentimental"

Logo vai facer un ano dos grandes incendios de Trabada e Foz, que arrasaron incluso montes de Ribadeo ou Barreiros . Aqueles difíciles momentos están tan presentes como os que pasou a xente cando prendeu en Baleira ou no Courel. Da experiencia con estes grandes lumes no só están saíndo novas unidades de extinción con maquinaria máis potente, tamén foi o momento en que a propia xente dos pobos, en especial os rapaces das explotacións agrogandeiras, lle fixo fronte ás lapas con bastante éxito ao gardar as casas e, sen dúbida, con moita solidariedade.

"Aquilo foi un inferno, metía medo", recoñece Jorge Otero, de San Martiño de Foz, coñecido por Picouto, tal é o nome da casa. Estivo dous días sen parar carretando auga xunto con outros rapaces e, cando a acabaron, botaron man do purín, comprobando que a súa costra freaba mellor as lapas.

Na casa de Jorge hai vacas. El ten agora 30 anos e naquel caluroso outubro xa levaba horas ardendo o monte en Trabada cando acordou cun amigo ir apartar daquela zona a máquina forestal coa que traballa para Obras y Viales Xesteira, non fose que ardera tamén.

"Foi un xoves festivo, polo Pilar, e cando volviamos xa vimos que tamén ardía por Santa Cilla, en Foz, preto da miña parroquia, así que collimos tractores e cubas e veu tamén un rapaz dunha granxa de Vilaronte e un de Carballido", explica.

O traballo dos rapaces do rural de Foz axudou a frear o incendio de hai un ano. D.V.

Como a meirande parte de brigadistas en medios estaban ocupados en Trabada, eles foron a primeira liña para conter un lume que lle prenderon primeiro en Santa Cilla e aos poucos en Teixeira. "Os medios eran escasos para o lume que había, a carroceta do Concello de Foz e pouco máis, e para cando chegaron os equipos de extinción xa o tiñan máis doado; se non chegamos a estar nosoutros ao principio, ía arder moito máis, sobre todo porque mollamos e arrefriamos, controlando o lume cerca das casas", recorda.

Foi un impulso automático de axuda entre a veciñanza porque "mañá préndeme lume na palleira ou na corte, que espero non ocorra, e tamén virán botar unha man", di. Acorda momentos moi duros cando cargaban auga no Ouro preto da piscifactoría: "parecía que estabamos nunha película de Rambo pero conseguiuse que o lume non saltara cara a Frouxeira e Oirán ou que collera para Cordido e Burela. Para iso tivemos que tirar dos pozos negros, coa boa sorte de que o purín freaba o avance do incendio, pois ás veces botabas auga e cando estabas de volta xa secara e volvera a prender a zona".

Ese ir e vir dos tractores e o coñecemento do terreo dos gandeiros xa se vira na loita contra os grandes incendios forestais no occidente astur, cando en abril arrasaran 10.000 hectáreas en Valdés e outros concellos. Tamén se empregaron máquinas excavadoras da zona para facer cortalumes en puntos moi sensibles.

A conselleira Gómez, de Medio Rural, na presentación das unidades Batracio en xuño pasado. XESÚS PONTE

As unidades Batracio

Así que das ensinanzas que as brigadas foron tomando ao enfrontarse estes últimos anos ao lume saíron as unidades Batracio que a a Consellería de Medio Rural presentou oficialmente o pasado 7 de xuño en Becerreá pero que viñan sendo evolucionadas por persoal do distrito forestal da Fonsagrada-Os Ancares para atallar incendios alí onde as motobombas non dan feito, o terreo é moi difícil ou non hai puntos de auga.

De momento non sabemos que botaran man dos puríns —empregan o retardante de espuma RFC-88—, pero si se dotaron de tractores Vatra moi potentes con grandes cisternas de 12.000 litros que poden recargar un depósito móbil en poucos minutos e empregar a auga cunha bomba de alta presión e canón dirixido dende a mesma cabina. Tecnoloxía moi coñecida nas granxas de vacún do país.

Desta volta, ata 150 membros das brigadas recibiron unha formación específica para operar estes equipos, moi versátiles e que teñen no polígono de Botos, en Lalín, o centro loxístico e taller mecánico centralizado.

É unha brigada ben mecanizada fronte ao lume á que se une o reforzo da entrada en servizo de base conxunta galego-portuguesa transfronteiriza de Verín-Oímbra. Bases de helicópteros e avións, cámaras de vixiancia, brigadas... para atallar o lume nunha provincia á cabeza de Europa en incidencia de lumes forestais. "Medios modernos —di a conselleira de Medio Rural, María José Gómez—, para apoiar ao factor humano, que sempre é o eixo central do operativo" contra os incendis-

Outonos perigosos

A pesar do optimismo con este verán tan verde e húmido, propietarios forestais da Mariña din que tamén nesta comarca hai que andar con ollo en outono, onde xa os felgos (folgueiras) están secos e hai días de altas temperaturas. O lume pode facerse máis perigoso.

Moita madeira queimada xa se sacou, en especial nos montes de Foz. En Trabada e Ribadeo hainos replantados con eucalipto pero en zonas das parroquias de Trabada ou Vidal onde prendeu a causa dun segundo incendio por unha liña eléctrica, según se di, pode quedar sen retirar entre un 30 e un 40% da madeira.

Alejandro Rodríguez Pazos, axente forestal

"Sempre se dicía que A Mariña non ardía porque o monte dá cartos pero non é certo pois cando se dan as circunstancias idódnas de temperatura, baixa humidade e vento cálido arde en calquera sitio, incluso en Inglaterra ou Suecia. Non quere dicir que todos os anos vaian ser iguais pero haberá un, e isto é radicalmente seguro, que imos ter esas condicións, co cal a ver que pasa", di Alejandro Rodríguez Pazos, coordenador federal e galego de Axentes Forestais e Medioambientais de CC.OO.

Alejandro é delegado de prevención de riscos laborais de CC.OO. e conta que o servizo de extinción mellorou moitísimo pero cuestiona a súa operatividade e seguridade. "Creo que é undos mellores do mundo, estou convencidísimo, porque somos moi bos, e estamos ben preparados para os lumes medios pero cos grandes hai defectos e facendo as mesmas cousas os resultados non variaban. Agora cambiouse a forma de abordalos e haberá que ver os resultados das unidades Batracio e a Unidade de Extinción de Incendios", argumenta Rodríguez. En días pasados, cos grandes incendios de Crecente (Pontevedra) ou no que atravesou de Portugal polo Xurés cara a Lobios, xa se puideron probar.

Un axente medioambiental na base de Verín-Oímbra. FÉLIX PÉREZ DE LA FUENTE (Aprafoga)

"Eu empecei nisto en 1990 e dende hai catro ou cinco anos teño cada temporada os mesmos lumes que antes tiña nunha semana, o que pasa é que veñen por ciclos e se comportan de formá máis violenta. Son máis difíciles de apagar e temos un paradoxo: se eres moi bo apagando incendios, acumúlase moita vexetación e iso é combustible, co cal un día de condicións óptimas pode arder cunha potencia moi forte", explica Alejandro.

Pensa que o ciclo dos incendios hai que valoralo como mínimo de dez en dez anos. Algo que se repite todos os anos e o número aproximado de efectivos no servizo de extinción galego, uns 7.000 pero el di que "non sei se apuntarán tamén aos que nos fan os bocadillos, na relación de postos de traballo (RPT) aparecen moitos efectivos pero hai que mirar se están cubertos, agora parten as brigadas para cubrir todos os días".

A maior queixa deste axente medioambiental que representa ao sindicato CC.OO. no servizo é que as brigadas que antes tiñan 5 ou 7 compoñentes, agora poden alistar tres, dúas ou unha, co cal é difícil atacar un lume. "Teoricamente as brigadas debían ter 5 persoas e iso é por algo: unha de punta de lanza, outra detrás coa mangueira, o que vixía que non haxa lume detrás, o responsable de equipo...".

O perigo dos lumes grandes e simultáneos

Pode ir ben o verán e vir unha semana torta, como ocorreu en 2006 ou 2017, e desbaratar todo o logrado. Tamén se comprobou na provincia de Lugo en 2022. "Nun par de días se monta un cirio tremendo", sinala Alejandro Rodríguez.

Este axente di que os helicópteros son máis ou menos os de antano, como os reforzos do Ministerio de Transición Ecolóxica ou do Exército de Terra coa Ume, algo que agradecen. "Mellorouse a formación e os equipamentos pero eses avances se veñen abaixo se pos a traballar equipos non operativos, brigadas de tres persoas sen responsable e funcións ben establecidas", indica.

Apagalos rápido

Os momentos máis críticos ao darse calor extremo, ventos como o nordés e moita seca no chan pode vir ao ter que apagar grandes lumes simultáneos. Entón, según veciños e propietarios forestais, é cando se ve a capacidade do servizo para conter rápido o lume.

"Estamos indo a modelos non apagables, lumes de 6ª xeración como en Grecia ou Chile, e as masas continuas de árbores e altas copas como na Mariña poden arder dunha punta a outra se o vento e a calor axudan", avisa un biólogo ao tanto do problema.