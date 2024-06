Tres hectáreas de albariño y godello están ya plantadas en O Valadouro

Entraría dentro de toda lógica que el impulsor de la Fiesta del Vino Albariño D.O. Rías Baixas en Mallorca, que ya ha superado su 27ª edición, apostara por fundar una bodega en pagos de Pontevedra pues además, junto con el Concello de Cambados, la Asociación de Hoteleros de la Playa de Palma, la Escola d'Hostelería de les Illes Balears o Restauración Caeb Mallorca organiza catas a ciegas de albariño en la isla, pero el empresario valadourés Antonio Seijas Orol se sale de lo previsible o de montar un restaurante en su pueblo. Desde hace tres años planta una finca familiar de tres hectáreas con albariño y godello. Nació en Vilacampa y emigró de joven a Mallorca, donde hizo carrera hostelera y tuvo hoteles de postín como el Cristóbal Colón. Jubilado, en 2018 comenzó a preparar A Azoreira, una vaguada soleada y abrigada en los altos valadoureses.

Antonio Seijas, con el vino Trailará de Carlos Blanco. CEDIDA

Antonio se asesoró para este proyecto con un experto enólogo de Cambados. De Carlos Blanco dice que "es persona seria, sabia y humilde que tiene una bodega con albariño, godello y ribeiro de la que obtiene productos de calidad". Con su ayuda y colaboradores como Excavaciones Clemente para el mantenimiento y restauración del lugar, prepara el retorno de la viticultura a una zona donde, al igual que en los valles vivarienses, acabaría postergada y casi olvidada.

"La tierra hay que estudiarla y se tomaron muestras de 30 puntos para analizarla en Portugal y Pontevedra, con el resultado de ser completamente favorable para el godello, albariño, y alguna otra más. Decidí arreglar la propiedad y hace 3 años comenzamos a plantar las tres hectáreas", explica.

La viña se está formando en A Azoreira y casi no precisa mimos, por lo que esperarán a ver el perfi de su vino para hacelo lo más natural o biológico posible

Primero con 1.300 viñas y este año han sumado otras 950. "La finca es grande —agrega—, y el próximo año añadiremos otras mil vides, todas de blanco pero en A Azoreira también he plantado 138 castaños frutales, de cuatro variedades diferentes, y en una finca de al lado otros 240 castaños de madera para reconvertir la zona a producto autóctono".

Antiguamente estaba a labradío y se despejaron algunos eucaliptos porque en las cercanías de la antigua casa derruida, que piensa restaurar, ahora van castaños. "Tenía ganas de hacer algo ahí porque aunque viví poco tiempo en el lugar, mis padres lo habitaron hasta los años 90, cuando ya bajaron a residir en Ferreira, donde tengo la casa", indica Antonio Seijas.

Seijas tiene de asesor a Carlos Blanco, enólogo de hasta 22 bodegas en Galicia y que tiene su propia bodega de las denominaciones Rías Baixas y Ribeiro

"Soy un enamorado de O Valadouro y A Mariña, organizo la fiesta del albariño en Mallorca y decidí hacer algo que no había en la zona", dice, aunque la idea de introducir godello fue de Carlos. "Está clarísimo que en A Mariña hubo viticultura y en escritos antiguos del ayuntamiento de Alfoz hay referencias a viñedos que, como la producción era escasa, se reconvirtieron tierras a labranza".

Un compañero de estudios —Antonio pasó dos años en el seminario de Lourenzá y siete en el de Mondoñedo, antes de emigrar a Mallorca en 1969— le informó de aquella viticultura. Expertos agrónomos como Eloi Villada Legaspi lo corroboran: "O Valadouro e Viveiro foron zonas vitivinícolas e eu aínda acordo haber viñedo hai 50 anos. Tiñan un viño que se exportaba e iso o recolle o fonsagradino Pegerto Saavedra nun libro sobre a antiga provincia de Mondoñedo". Ve bien que se recupere con cepas adaptadas porque además, el vino da prestigio social y fue uno de los factores que lo salvó en zonas como Ribeira Sacra donde antaño muchos enólogos casi condenaban a la desaparición su viticultura.

El interior mariñano

Dentro de un mes, la finca de A Azoreira estará adaptada. Queda alambrar y la restauración de la casa como bodega y "espero que esta iniciativa sea buena para A Mariña, gente me pregunta interesada por seguir este camino abierto en Vilacampa donde el progreso consiste en construir, no destruir", dice Antonio Seijas.

"En mis hoteles la calidad y buen servicio fue lo primero por eso y tenemos una peña Valle de Oro gastronómica, social y cultural, que nos reunimos los viernes en una comida; al funcionar desde los años 80 debe ser de las más antiguas de Baleares. Es abierta y viene gente de toda Europa, amiga; y aquí hay 10.000 gallegos". A Seijas le gusta el mundo del vino y está en contacto con grandes conocedores del mismo.

La casa familiar ahora en ruinas está muy cerca a Ferreira y será restaurada como pequeña bodega con alojamientos o para hacer eventos en un futuro

"Comecei no mundo do viño xa desde pequeniño con meus pais no corazón do Ribeiro, no val do Avia, pois nacín en Leiro. Logo da EGB non sabía que facer e meu pai me recomendou estudar mecánica, o que fixen pero nunca me gustou. Díxenlle que me ía quedar na casa a coidar as viñas e explotación vacuna e invernadoiros pero el recomendoume formarme para ter algún éxito e crecer", dice este enólogo, que continuó su periplo por una escuela de capataces en Ourense. "Gustoume tanto e estaba tan contento que chorei cando acabei os dous anos e xunto cuns amigos decidín seguir e facer técnico superior en viticultura e enoloxía en Ponteareas durante tres anos, e ao acabar fun facer unha enxeñaría técnica en industrias agrarias e alimentarias en Ourense para empezar a traballar para grandes empresas e grandes persoas", abunda el enólogo ourensano, que había crecido entre lagares de piedra, barricas y bocois.

Resultado de recuperar las respectivas bodegas de sus antepasados, que vendían vinos a granel, ahora ya con los registros sanitarios, de embotellado y aplicando los modernos avances en viticultura, tiene con su actual pareja Eva Bermúdez las Adegas do Rexurdir en Barro (Rías Baixas) y Riobó en la zona de Cenlle (O Ribeiro) para vinos como Trailará, Fala de Min, Verbas 1917 o Louvre. Viticultora y viticultor-enólogo, que además es el enólogo de cabecera de importantes bodegas de la ribera del Ulla, destaca asimismo la calidad y producción del ribeiro entre Pazos de Arenteiro hasta Ribadavia, de donde salen los grandes blancos del Avia. "Elaboramos treixadura e tinto brancellao e sousón, mentras nas Rías Baixas elaboramos albariño e tinto 100% mencía e outro que é das variedades caíño, mencía e sousón". Entre viños do ano y crianzas sobre lías con la etiqueta Pa ti e pa min, la actividad de su bodega está creciendo, como también resalta Seijas alabando su calidad.

Tras asesorar a más de 22 bodegas en Galicia, Blanco sigue el dicho de que "sen traballo veñen as perdas", en 2012 se hizo cargo de la dirección enológica de un proyecto grande en Rías Baixas pero habla con pasión de cómo pudieron volver a abrir las puertas de la bodega familiar y "poñer en valor aquelas uvas que ían aos lagares e transformalas con máquinas e tecnoloxía pero sen esquecer o sistema de viticultura que empregaban os nosos antepasados, con abonos orgánicos e laboreo da terra, aplicando os novos coñecementos ás técnicas que se facían antigamente".

De esas técnicas tradicionales de preparación de la tierra también ha tomado para retomar la viticultura en O Valadouro. Blanco dice que "para ver o perfil que vai dando na Mariña, non o imos manipular enoloxicamente. Imos facer o viño o máis natural posible, sen ter que empregar levaduras ou fortes clarificantes pois queremos máis un viño biolóxico, usando as formas de cultivo que había antigamente .

Sin apenas mildiu u oídio

Este enólogo dice que "unha das sorpresas que atopei aí é que como non está rodeada de viñedos e non hai gran foco de contaminación de mildiu e oídio, case non se instalan nas viñas estes fungos. Aínda non o hai no ambiente e as cepas con tres ou catro tratamientos saíron para arriba o ano pasado sen aparecer nin black roth, botritis, oídio ou mildiu, cando nas Rías Baixas estamos facendo tratamentos case cada oito días, e no Ribeiro ou Valdeorras igual".

Una de las limitaciones que encuentran es que "na zona non hai persoal formado para poder manexar as viñas; agora son poucas pero se funcionaran nun futuro habería que buscar persoal cualificado para traballar na Mariña". En todo caso, alaba el proyecto de Antonio Siejas de cara al enoturismo y el prestigio del valadourés en la hostelería es un aval, por su contacto con la mejor viticultura y gastronomía en las islas baleares.

Seijas y Blanco. CEDIDA

Antonio Seijas: "Esperamos sacar unas botellas este año y en 2025 tendremos la primera cosecha"

Antonio está muy ilusionado pero ha marcado un rumbo profesional a esta nueva empresa para una zona donde el enólogo Carlos Blanco señala que "viñas tivo que haber na zona porque aínda hoxe temos identificado uvas de catalán roxo e híbrido e de Jaca; penso que temos que empezar primeiro por obter un viño de calidade de España, pois hai ese epígrafe, logo uns viños da terra, incluso unha indicación xeográfica protexida e tentarase facer unha denominación de orixe".

"La finca de A Azoreira —dice Seijas—, tiene un microclima, con mucho sol y resguardada. O Valadouro con o sin cambio climático puede producir vino. De hecho, esperamos sacar botellas este año para probar y el 2025 ya tendremos una cosecha. Esto requiere un esfuerzo en tiempo y dinero porque tengo todo absolutamente legalizado, es un proceso un poco largo para pedir cupos y certificación de la viña".

Importante, dice Blanco, es adaptar bien el albariño plantado en parra y el godello en espaldera, variedades de alto coste. "Hai menos luz e temperatura que nas Rías Baixas ou o Ribeiro e Valdeorras pero en 10 ou 15 anos haberá material xenético adaptado".

Hay menos luz y temperatura que en Rías Baixas y O Ribeiro pero los suelos son parecidos y en unos años las mejores variedades podrían encontrar en A Mariña la mejor frescura y clima

"Están subindo as temperaturas medias e buscamos unha zona que estea cerca do mar e siga mantendo a acidez e frescura que caracteriza aos viños galegos. Cremos que A Mariña é unha das comarcas onde menos calor vai facer daquí a uns cuantos anos. Todo está subindo, de feito nas Rías Baixas as vendimas facíanse hai 15 anos entre finais de setembro e primeiros de outubro e agora xa as temos que adiantar a finais de agosto e primeiros de setembro ao madurar antes a uva pois con temperaturas medias máis altas o ciclo da planta cambia", explica este enólogo.

El factor suelo y la lluvia

Otro factor importante para producir vino es el edáfico. "Atopamos, ao igual que en Pontevedra e Ribeiro, solos areosos, meteorizacións de granito", dice. Y aunque la temperatura ahora es un poco más baja, la pluviometría "anda arredor de 1.600-1.800 mm de media anuais, igual que aquí na zona do Salnés, por iso en principio estamos plantando en Vilacampa brancos, de ciclo curto, que necesitan menos horas de luz para alcanzar a madurez". Primero, plantar y ver cómo crece.

"Eu sempre digo que en todos os sitios se dá a planta porque a vide é unha mala herba que para sacarlle unha uva boa tes que empezar a mimala un pouco e entón sabes as necesidades que precisa para sacarlle un bo viño. Os nosos nacen na viña e todos eses procesos desde que adquirimos o terreo, plantamos as viñas, abonamos e coidamos o proceso ata ir á bodega e a transformamos e comercializamos e chega ó cliente, todo iso é unha serie de pequenas cousas que poden parecer insignificantes pero sumadas todas fan que a calidade alcance o seu máximo esplendor", dice Blanco. Y añade: "se non probamos, non o sabemos".

"Tampouco naide pensaba que se ía dar o viño en Asturias, e están plantando e sacando viños blancos marabillosos, como tamén os txacolís que se fan no País Vasco eran viños con 10,5 graos e hoxe xa van en 12,5 ou 13 graos. Aquí se sacamos viños con 11,5 graos e cunha acidez equilibrada, aínda que haxa que baixarlla ao non haber tanta temperatura coma noutros sitios, serán viños cun pouco máis de frescura e son perfiles diferentes que sempre teñen cabida no mercado".

Recalca es enólogo que hoy mucha gente está dispuesta a probar vinos diferentes. Y se asombra de la extensión que han alcanzado los eucaliptales. "Aí gandeiría e silvicultura, é o que hai, pero co viño ímolo intentar".