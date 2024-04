Gripe aviar, enfermedad hemorrágica y lengua azul, temor en Lugo

La llegada de la primavera vuelve a poner sobre aviso a los ganaderos y también al mundo del mar. Preocupa la situación epidemiológica de la gripe aviar, de especial incidencia en los pájaros marinos e incluso en Estados Unidos el virus H5N1 ha llegado a los rebaños de vacas lecheras y no se descarta que sea transmisible entre bovinos. En las playas de Lugo ya se han recogido aves marinas afectadas por el virus.

El riesgo de transmisión a humanos es pequeño, según las autoridades, aunque una persona dio positivo en gripe aviar hace pocos días en Texas, al infectarse por una vaca lechera.

Son las aves silvestres, algunas de las cuales fueron halladas muertas en los alrededores de una granja, las que contagian la gripe aviar al ganado pero la transmisión a humanos podría provocar desde una simple conjuntivitis hasta una mortal neumonía. En EE.UU. también se detectaron contagios de gripe aviar a cabras en Minnesota y en Sonoma (California) más de un millón de gallinas ponedoras fueron sacrificas por un brote.

Prieto Lago en una charla en la Politécnica. X.L.

Parece algo lejano pero en playas de A Mariña y otros gallegas se han recogido aves marinas muertas afectadas por el virus y la precaución prima, pues la gripe aviar ha matado a decenas de miles de mamíferos marinos desde que se propagó desde América del Sur hasta la Antártida y en Europa son las granjas avícolas las más afectadas, con sacrificios masivos en explotaciones. En Francia se ordenó mantener las aves de corral aisladas.

El doctor y profesor de Sanidad Animal en la facultade de Veterinaria de la USC Alberto Prieto Lago señala que "prevenir nunca está de más pues cuando un virus como el de la gripe comienza a saltar entre especies puede surgir un nuevo subtipo y llegar a originar una nueva pandemia".

Sin alarmismos, considera que contar con un registro de animales, como recientemente se ha impulsado con las gallinas de autoconsumo, "puede ser interesante para frenar la propagación de la enfermedad".

El reciente real decreto en España especifica que "la única finalidad de este registro es el conocimiento de su existencia y localización por parte de la autoridad competente en materia de sanidad animal, información necesaria en situaciones de riesgos sanitarios por enfermedades de las aves en las que se precise su control por la autoridad competente", aunque siempre hay quien sospecha del interés recaudatorio.

"Se ha tomado a la tremenda y no lo veo mal —dice Prieto sobre el registro obligatorio del autoconsumo de aves—, podría haberse explicado de otra manera y con algo más de tacto pues la gente ahora no puede comprar nuevas aves si no está dada de alta, pero es importante registrarlos".

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA. Sobre la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), no contagiosa a humanos, que ya el pasado año se extendió por granjas bovinas de toda la comunidad y causó pérdidas de animales, de momento no hay novedad pues, según Prieto Lago, sus colegas sobre el terreno no han notado que el virus haya vuelto a la circulación. "El tiempo inestable no favorece que el vector transmisor, el culicoides, esté activo y aquí es más probable que la enfermedad aparezca entre la segunda mitad del verano y principios del otoño", explica sobre un problema que puede originar cuadros graves en rumiantes domésticos y salvajes, con secuelas e incluso provocándoles la muerte.

Más experiencia tienen ganaderos y veterinarios frente a otra enfermedad de declaración obligatoria, la lengua azul. Tiene como agente causal un virus de la misma familia de la EHE pero, al contrario de esta, existe vacuna para el serotipo en circulación. "Van con algo de retraso pero se está vacunando y las propias ADS colaboran en la campaña", dice Prieto Lago.