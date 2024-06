Los extranjeros ya son imprescindibles en el agro y en el mar de Lugo

Paquistaníes asentados en torno a las granjas de la comarca de Sarria, marroquíes, de países subsaharianos y latinoamericanos en las granjas lácteas chairegas, marroquíes y rumanos en el sector forestal mariñano, indonesios y africanos en las cubiertas de los pesqueros... sin el apoyo de los inmigrantes medio sector primario lucense, y el de otras provincias, estaría hoy cerrado.

Óscar Pose, responsable del sector lácteo de Unións Agrarias, ha llegado a relacionar la falta de mano de obra con el recurso alos robots de ordeño, y pide traer gente de otros países que se formen y trabajen en las explotaciones. Porque en el agro y la ganadería son muchos los detalles a cuidar que redundan en el éxito final de la producción.

"Hay que echarle muchas horas al cuidado de los animales y los campos, en tareas repetitivas los siete días a la semana o también rutinarias en las distintas estaciones del año, por eso el aumento de la producción y la profesionalización de las granjas generan gran oferta para peón ganadero", señala el propietario de una explotación lucense.

Las mismas cooperativas participan en iniciativas de formación sobre ganadería y leche dirigidas a inmigrantes. Clun, una de las asentadas en la provincia de Lugo, lo hace a través de organizaciones como Ecos do Sur y Agaca, intentando encontrarles una salida laboral en el campo.

Las explotaciones lácteas acuden a sus redes sociales en internet para lanzar las ofertas de empleo. "Se busca gente para trabajar", es el anuncio permanente de alguna en Terra Chá aunque otro ganadero de carne en los alrededores de Lugo reconoce que conseguir cierta estabilidad con la mano de obra es lo más peliagudo: "Veñen, fórmalos e cando conseguen os papeis, marchan", se lamenta.

"Llevo 20 años aquí y, con cuatro hijos, cuando me jubile no pienso regresar a Tetuán"

Buena parte seguirá camino hacia otros países europeos y en parte puede deberse a los salarios más altos en otras latitudes. Así, según Eurostat, si en España el salario medio está en 18,2 euros la hora, por encima de Grecia (12,6 euros/hora), Polonia (11,9 euros/hora) o Portugal (13,7), la remuneración media por hora trabajada es mucho más alta en Francia (28,7 euros), Alemania (31,6 euros), Irlanda (33,3 euros), Italia (21,5 euros), Bélgica (36,3 euros), Países Bajos (33 euros) o Dinamarca (42 euros).

Entre los que sí deciden asentarse un poco más en nuestro país, pasado año le fue concedida la nacionalidad española a 712 extranjeros residentes en Lugo, la segunda cifra más alta en dieciséis años, solo por detrás de la registrada en 2013 cuando la obtuvieron 1.019 personas, según datos del Observagtorio Permanente de la Inmigración.

El vecino de Lourenzá Omar Tazaghart Tazaghart puede dar testimonio de los que supone asentarse en otro país donde, además,existe la barrera del idioma. "Al principio lo del idioma es lo más duro, más incluso que manejar la motosierra", señala este marroquí que llegó hace ya 20 años, cuando tenía 23, A Mariña.

Es uno de los diez hijos de Mohamed y Ed Mofadala y comenzó como peón forestal en A Pontenova y ahora trabaja para un empresario focense de excavaciones y trabajos forestales. Otro hermano suyo está empleado en una cantera de pizarra de O Barco de Valdeorras.

"Trabajo en el sector forestal y un hermano en las canteras de Valdeorras. Al principio lo del idioma es lo más duro, tanto o más que el trabajo", dice Omar Tazaghart

Aquí ha fundado una familia y tiene 4 hijos. Está contento, en este tiempo ha conseguido comprar un piso en Tetuán, donde suele pasar 15 días cada dos años. "Cuando me jubile no creo que me vaya", reconoce, tras organizar su vida aquí.

Omar Tazaghart lleva 20 años en A Mariña. D.V.

No suele tener mucho contacto con inmigrantes indocumentados de otras nacionalidades pero señala que desde África subsahariana llega mucha gente joven, aunque es Marruecos el origen principal de la inmigración en Lugo, por delante de los venezolanos, cubanos, dominicanos y colombianos.

A nivel estatal, los ciudadanos marroquíes también son mayoría y los de Honduras se sitúan por arriba en esta clasificación.

A nivel estatal, los ciudadanos marroquíes también son mayoría y los de Honduras se sitúan por arriba en la estadística española aunque esta nunca puede ser exhaustiva en cifras porque, ¿cuántos inmigrantes trabajan y esperan los documentos que legalicen su residencia para darles visibilidad oficial?

Esto importa lo mismo para un registro laboral que de la población pero lo que se sabe a ciencia cierta es que el crecimiento poblacional de España se debe casi en su totalidad al incremento de personas nacidas en el extranjero. Y en Lugo en particular, más todavía.

"La gente sin papeles sufre mucho porque no se puede trabajar así. Si alguien se encuentra en esa situación, creo que lo principal es solicitar el empadronamiento porque eso ayuda mucho a la hora de demostrar en cualquier control de la Guardia Civil donde vive uno", explica Omar