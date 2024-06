Innogando, los emprendedores de Lugo que triunfan con el GPS y los microprocesadores

Son los emprendedores lucenses de moda pues han encontrado el hueco de negocio para sus collares de monitorización de animales tanto para el ganado extensivo como en las granjas lecheras en intensivo pero menos tecnificadas.

Sus localizadores se alimentan con energía solar y se prueban para resistir las inclemencias del exterior. D.V.

Innogando ha sumado varios premios a la innovación y, lo que es más importante, socios tan potentes como la cooperativa Covap que le permitirán extender su red comercial con tres delegaciones principales hacia el Valle de los Pedroches y Andalucía, la de Salamanca y norte de Extremadura y otra para atender clientes en el norte de Cataluña, Aragón y Valle de Arán.

Por eso Innogando ha sumado más empleados este año, hasta los 30 y, como start up de futuro, el mayor tiene 42 años y la mayoría son veinteañeros que estudian nuevas líneas de investigación y desarrollo de herramientas para el sector ganadero.

Al frente están Elio López —una parte del cebadero de becerros de su padre Eliseo cerca de O Arneiro lo reconstruyen como sede—, y el ingeniero informático Daniel Pardo Rus. En los dos últimos años han facturado dos millones de euros y sus dispositivos ya están monitorizando más de 20.000 animales en cinco países del mundo.

Llegan a muchos sitios a través de internet pero el responsable de desarrollo de negocio, Mario Rouco Rey, reconoce que para digitalizar explotaciones, el trato personal es lo que quieren los ganaderos. Ellos también lo son, además de veterinarios o técnicos en electrónica e informática.

¿Dónde está la ventaja de su producto, el collar Rumi?

Los collares inteligentes para conocer en todo momento la situación del ganado mediante GPS, así como señales que indican su estado de salud o celo, no son tanta novedad. Grandes empresas de la robotización de granjas ya los suministran con diferentes parámetros para animales estabulados y existen otras empresas (Ixorigue, Digitanimal, Domodis, Nofence...) que también los montan. En algunos para ganado suelto incluso se les puede programar un vallado virtual de modo que cuando la res que pasta sobrepasa un límite previamente fijada, salta una alarma que lo disuade de ir más allá.

Pero en Innogando han afinado con la fiabilidad todo terreno de su dispositivo, válido también para porcino, pequeños rumiantes como cabras y ovejas e incluso caballos de monte cuyos movimientos observados por el ganadero a través del móvil las 24 horas, pueden delatar el nerviosismo por la presencia del lobo.

Mario Rouco destaca cuatro ventajas del Rumi concebido en Lugo que los diferencia en el mercado: lleva un panel solar asociado con lo cual la batería se recarga continuamente y tiene una duración de al menos tres años, cuando en otros collares hay que reponer a los seis meses. "Esa optimización da batería facémola nós e cremos que pode durar 5 ou 6 anos, co cal é máis ecolóxica e barata".

La cobertura, un aspecto clave

Pero este smartwach del ganado que aporta más datos, rentabilidad y calidad de vida al ganadero, no solo necesita un GPS, también buena comunicación. Y en eso Innogando apostó por algo más que una línea telefónica. Monta su propio sistema de cobertura con el sistema norteamericano Lora Allianz que permite transmitir datos de internet a larga distancia y con bajo consumo en espectros de radiofrecuencia sin licencia, de entre 433 y 900 Mhz.

Con unas pequeñas antenas de 30 centímetros en la zona de operación del ganadero (incluso las puede llevar consigo), estará siempre conectado a su rebaño. Pero si las monta en su granja 'inteligente', le servirán para controlar caudalímetros de insumos como el pienso, fármacos o el agua, de los que también hay que informar ahora a las autoridades.

Sus localizadores ya se promocionan en las ferias importantes. CEDIDA

Base de estudio con algoritmos

Con toda la experiencia que están adquiriendo de los datos recogidos de los animales, el algoritmo ayuda a aprender y generar alertas verídicas. Con los collares, el ganadero puede saber del celo del toro y las vacas, por su posición y otros parámetros, sin estar presente. Mario Rouco señala que información del Rumi en manos de un veterinario permitió detectar bajadas de rumia y sospechar de la enfermedad hemorrágica bovina, con lo cual se actuó con celeridad con los animales y su tratamiento, evitando cuantiosas pérdidas.

"Aí está a ganancia, non perder os animais", dice Rouco, que dejó una explotación de porco celta en Muras para embarcarse en este proyecto de Innogando. Pero "nós buscamos gandeiros proactivos, que busquen información para mellorar a súa rendibilidade", dice.

A menos problemas, más éxitos

"O gandeiro de intensivo que busca algo que non lle dea problemas, ese é o noso cliente", dice Mario sobre las necesitades reales de tecnificación del agro. Y a partir de ahí han llegado ayudas y premios de varios ministerios como pyme innovadora. el de emprendimiento de Caixabank, el Venture on the Road de BStartup de Banco Sabadell, los 300.000 euros de Lugo Transforma que impulsa el Concello de la capital, el relevante apoyo de Zendal desde O Porriño con toda su experiencia en el mercado agroganadero, la sociedad con la gran cooperativa del sur Covap, etc.