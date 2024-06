Ganaderos lucenses no quieren oír hablar del litro de leche a 44 céntimos

Unos céntimos, esa es la clave entre poder vivir dignamente de la ganadería de leche o rumiar cada mañana el día en que el litro costará menos que uno de agua. Y siguen dándole vueltas al asunto porque la renovación de contratos lácteos entre las industrias y las granjas empieza a agitarse a la recepción de las primeras propuestas y globos sonda de por dónde podrían ir los precios del litro en origen en el segundo semestre del año.

Hay quien considera que las industrias son poco realistas, a la espera de una segunda vuelta para cerrar tarifas, mientras otros representantes del sector elevan el tono y consideran un abuso bajar la remuneración al productor en estos momentos de gran endeudamiento en las explotaciones pues, para seguir produciendo hay que invertir en mejoras de todo tipo.

Los argumentos sobre el rechazo a bajadas de precio de la leche de 2 céntimos para fijarlo en más o menos 40 céntimos el litro (más las primas la mayoría alcanzaría los 44 céntimos) son que ni al consumidor final le cobran menos por el producto en los lineales —al contrario, la mantequilla se ha encarecido notablemente—, ni en otros países competidores sobra leche como para presionar a la baja los contratos del noroeste peninsular. Es más, las previsiones son de bajada de producción en algunos de los principales productores europeos.

Un camión de recogida de Naturleite, en A Pastoriza. D.V.

No obstante, pese a las alertas enviadas a la Xunta por sindicatos y asociaciones, todo sigue abierto tanto para los contratos firmados con importe fijo como aquellos vinculados a la evolución de varios productos finales, porque la situación también es cambiante según el volumen y calidad de producción de cada explotación. En todo caso, y pese al engorro de unos acuerdos de corta duración, mejor hablar de precios y no preocuparse por la supertasa y las multas, como ocurría antaño al producir por encima de la cuota asignada. He aquí, algunas posiciones hasta ahora.

La industria alerta de pérdida de competitividad pero ve futuro

En su intervención de la semana pasada semana en el Día Internacional Lácteo, el presidente dela Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), Ernesto Castro, pidió en Madrid luchar contra la "pérdida de competitividad" que a su parecer registró la cadena de valor motivada por la subida de costes de los insumos, tanto de la leche en origen como del transporte, la energía o los salarios y que la industria no habría podido repercutir en su totalidad.

En cambio, ante la renovación de contratos, la conselleira de Medio Rural de la Xunta, María José Gómez, pidió ante el mismo foro que las empresas de recogida y tranformación de leche mantengan los importes que pagan a las granjas para garantizar su rentabilidad.

Castro es también director general de Industrias Lácteas Asturianas (Reny Picot) y asumió el mes pasado la presidencia de la industria láctea española —que factura 13.000 millones al año—. En este nuevo mandato tendrá a Carmen Lence, presidenta del Grupo Leche Río, como vicepresidenta en Fenil.

Contexto de crecimiento de la facturación y del empleo

Precisamente, el Grupo Lence, que recoge leche en 350 granjas, anunció que en 2023 había facturado 260 millones de euros, el doble que hace cinco años y un 24,7% más que en 2022, incrementando su plantilla en Lugo y A Coruña hasta las 226 personas. Sus planes son invertir más de seis millones hasta el 2025 de euros en modernizar sus procesos pero también otras industrias con presencia en la provincia cerraron el pasado ejercicio con buenos resultados.

Es el caso de Covap, la cooperativa cordobesa que adquirió la planta de Leche Celta en Meira y que cifró en un 60% el aumento de sus ventas de lácteos en los últimos cinco años, alcanzando ahora una plantilla de mil personas. Abarca ganaderías muy diferentes pero el pasado año tuvo récord de facturación, superando los mil millones de euros.

También Lactalis, con plantas en Vilalba y Nadela, aumentó su recogida de leche en España en 2023, 46 millones de litros más que en 2022. De los 939 millones de litros de leche de vaca, oveja y cabra, 473,38 millones de litros de leche los captaron sus fábricas lucenses.

"As calidades de graxa e proteína do leite galego son as mellores, pero os contratos e prezos son inferiores aos doutras comunidades autónomas", dice Unións Agrarias



Sindicatos y asociaciones protestan por los intentos de bajada

Tanto el Sindicato Labrego Galego (SLG) como Unións Agrarias apelan al cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria para cortar los que consideran abusos de la industria para condicionar las negociaciones de renovación de pactos en una comunidad con los precios más bajos del Estado.

El SLG señala que, excepto Galicia y Baleares, en el resto de territorios se paga por encima de 0,50 céntimos litro y en Castilla y León están consolidando los pagos actuales. Creen que aumentar el margen de beneficio industrial a costa del productor solo llevará a desvalorizar todavía más la leche gallega y piden la intervención de la Consellería de Medio Rural para evitar que Lactalis, la firma con mayor volumen de recogida en Galicia, u otras como Leche Río, oferten a la gran distribución abaratamientos de su leche.

Desde Agromuralla también consideraron muy preocupantes las primeras ofertas de las industrias con bajadas a partir de julio de hasta dos céntimos al ganadero "despois de que en abril se produciran tamén descensos de entre 2 e 5 céntimos, dependendo da empresa" y que "poñen en risco a viabilidade das explotacións".

La Galicia de los 2,76 billones de litros de leche ordeñados cada año

Galicia es la región europea ideal para la producción láctea, de hecho ha crecido hasta superar las 2.760.000 toneladas, aumentando la transformación. Mucho se juegan las 5.655 explotaciones lácteas gallegas, la mayoría consideradas familia ganadera por los propios industriales, por la numerosa cabaña que ordeñan.

Algunas fuentes apuntan una facturación anual por encima de los 1.900 millones de euros en medio millón de hectáreas de pastos y forrajaes. Superan al sector pesquero y multiplican varias veces el forestal por lo que los céntimos de la leche no son poca cosa.

Para Agromuralla, "os prezos en orixe téñense devaluado xa un 25% no último ano, tras sufrir unha caída duns 15 céntimos, desde os 60 do inverno pasado ao entorno dos 45 céntimos actuais". También medidas para frenar dicha caída de precios. Las granjas pequeñas y medianas, con menos capacidad de negociación, serían las más perjudicadas y, según critica el SLG, en la estrategia para no renovarles contratos o hacerlo a la baja, la industria esgrime el bienestar de los animales con manejo tradicional.

Leche fresca envasada para Mercadona, en Meira. COVAP

Consultas con Medio Rural por el bienestar de las vacas

El coordinador del SLG para el sector lechero, Xulio Fernández, señaló que "vimos de confirmar con fontes da Consellería de Medio Rural que en ningún caso o feito de que as vacas sexan amaradas de noite cando veñen de estar pacendo ao aire libre todo o día afecte ao seu benestar nin infrinxa extremo algún da abundante normativa que hoxe vela polas boas prácticas no manexo do gando na produción alimentaria. Pedimos ás industrias que non distorsionen e empreguen interesadamente un argumento co que precisamente pretenden favorecer o avance dun modelo que observa aos animais como meras unidades produtivas das que obter os maiores beneficios".

Denuncian un intento de "deixar o campo libre" a la producción siempre estabulada e industrial. Ahora las pequeñas granjas ya estarían al límite de la resistencia, al percibir por su leche en torno a 40,54 céntimos/litro, según Unións Agrarias.

Unións dice tener el compromiso de Naturleite de que no bajará el precio

Hace unos días, Unións Agrarias hacía pública la consecución del "compromiso explícito" de Naturleite de que mantendrá el precio que paga a sus ganaderos en Lugo, al no ver ahora motivos que justifiquen una bajada de tarifas.

El sindicato también intentará que Lactalis, que prevé superar este 2024 los mil millones de litros recogidos, y Central Lechera Asturiana "recapaciten" para frenar el recorte de precios anunciado y ha vuelto a pedir a la Xunta que se involucre en el asunto.

Es necesario reducir unos diferenciales con otras comunidades "intolerables e inxustificables, habida conta da capacidade productora e da superior calidade do leite galego".