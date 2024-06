Un día en Viveros Franco, el jardín botánico de Abadín y Cospeito

La que a priori iba a ser una visita para preguntar sobre el futuro de los pinos —porque últimamente hay dudas sobre la variedad más viable a plantar—, se convirtió en un paseo por el que seguramente sea el más espectacular vivero de planta ornamental, forestal, jardinería y árboles frutales o de sombra de la provincia de Lugo. Situado en A Graña (Abadín) pero con fincas impresionantes como la de 8 hectáreas solo para ornamental de Goá (Cospeito), Viveros Franco es un auténtico jardín botánico en este rincón de A Chaira de donde salen miles de plantas cada año para repoblar montes, diseñar jardines muy variados o proveer especies adecuadas en el cierre de fincas. Encontramos a su propietario, Antonio Alvariño Franco, preparando el envío de una partida de magnolios para el perímetro de una parcela en León.

Semillero de pinos en A Graña. D.V.

El vivero lo fundó un tío suyo, Luis, que comenzó en 1970 vendiendo planta de castaño, eucaliptos y pinos. Estos, fundamentalmente los pinaster del país, crecían bien en A Chaira pero mucho más rápido lo hacían los pinos insignes que, en un bosquete de ejemplares maduros y enormes de 30 años, continúan sanos a la entrada del vivero, dando sombra y protección a otras plantas. Porque uno de los encantos del vivero, aparte de la amplitud de su catálogo, son precisamente las plantas y árboles adultos que lo adornan. Las especies ornamentales, arbustos de hoja perenne y las coníferas son las que cuentan con más variedades pero ofrece desde forestales a árboles frutales y hasta plantas aromáticas.

Antonio Alvariño, propietario de Viveros Franco, reconoce que en la jardinería pesan las modas

Antonio, también conocido por Cacharrón, que era el nombre de la casa de su padre, reconoce que en el mundo de la jardinería también pesan las modas. Hay épocas con gran demanda de una especie, el vivero la siembra y a lo mejor en cinco años, cuando ya tiene un tamaño comercial, es otra la que acapara la atención. En los cierres, por ejemplo, mandaron las tuyas o los aligustres, después se ‘descubrieron’ los magnolios y ahora está muy en boga en toda Europa un arbusto como la Photinia Red Robin.

En este mundo también hay modas pues si bien para las explotaciones forestales suelen buscarse especies de crecimiento rápido como el pino o el eucalipto, en los cierres perimetrales de fincas estuvieron muy en boga las tuyas, los aligustres, los magnolios y ahora la photinia



"Cando a crise quedaron leiras con planta feita sen vender e houbo que darlles motoserra a árbores que se pasaron", dice Antonio. Lo bueno es que siempre tiene ejemplares de buen tamaño. Puede elegirse desde un rosal a entre 7 o más variedades de ciprés, entre pinos oregón, pinaster, sylvestris, pinea (piñonero), nigra, carrasco, mugo...o unas secuoyas como las que Roberto, uno de los operarios, escogía para un cliente vasco.

Variedad en forestal, ornamental, jardinería y frutales. D.V.

Los hongos de la banda marrón son los que han desatado la mayor alerta sobre el pino radiata desde Euskadi a esta parte, aunque Antonio ve bastante sanos de momento los pinares de la zona y lo que recomienda, por su amplia experiencia, es una mayor variedad en las plantaciones forestales, sin meter todos los huevos de la inversión en el mismo cesto. Él mismo, especialista en pino, tuvo que apostar también por el eucalipto nitens que resistía el frío al ver el progreso y rendimiento en altitudes mayores. Pero además, argumenta, ¿quién puede saber qué plagas afectarán en el futuro y con qué intensidad?

"Aquí temos o dito ‘estás forte coma un buxo’ pero precisamente agora os buxos ou mirtos están secando porque lles entrou unha enfermidade", señala Alvariño, quien desde hace unos años ofrece el pino tadea, además de la semilla seleccionada en Galicia de los pinaster y radiata. Sobre estos últimos, opta por llevarnos a ver una plantación de un año perteneciente a comuneros de las parroquias de Corvite, Moncelos, A Graña y Vilarente, que sigue perfectamente sana. Y de vuelta a A Graña señala unos veteranos abetos del vivero como ejemplo de resistencia... pero que necesitan muchos más años para ser maderables.

En cuanto a la explotación forestal del pino, Alvariño destaca además los montes de Guitiriz o Monforte.

Vivero de ornamental en Goá, donde se han conservado grandes castaños. D.V.

"Do pino taeda non podo falar nin ben nin mal, porque só hai catro anos que empezamos a poñelo pero indo de camiño ao País Vasco, aí polo occidente de Asturias vexo que os piñeirais do país están ben e por aquí hai insigne perfecto; moitos ao entrar a primavera tódolos anos se poñen un pouco marelos e tiran acícula pero logo seguen medrando", explica este viverista. No obstante, recuerda que, al igual que ningún médico garantiza al paciente una perfecta salud, los árboles y plantas son seres vivos susceptibles de coger enfermedades. "No monte —insiste—, hai que ir diversificando, porque se apostas todo á mesma carta é perigoso".

"O que custa dunha plantación é sacala adiante os primeiros cinco anos, despois xa colle forza e toneladas". En montes como los que refiere Antonio Alvariño, primero durante el franquismo se plantó pino del país, después el Icona puso el insigne y más recientemente los vecinos desconsorciaron con la Administración y han introducido el eucalipto nitens. Él, aunque es más de pino que de eucalipto, se ha adaptado en buena media a lo que demanda el mercado.

Antes llegaron otros, como uno de hoja estrecha que no triunfó, y en su vivero pueden encontrarse también el globulus, el gunni o el rostrata.

Es difícil aventurar qué plagas o enfermedades afectarán en el futuro a pinos y eucaliptos, o con qué intensidad lo harán

No solo el nitens, multitud de árboles y arbustos con una mínima resistencia al frío viven en este vivero de A Graña, un nombre que remite a un monte bajo y sin cultivar pero que ahora en la explosión primaveral luce frondoso y multicolor. Hay que pararse ante el espectáculo de hasta once variedades de arces, incluido el palmado púrpura japonés, un elegante arbusto digno de los más delicados jardines.

Ha llegado a enviar plantas hasta a Italia, al tiempo que importa planta hortícola de aquel país. Tomates y pimientos tienen en esta época un lugar de entrada al vivero, como también las flores.

Operarios durante la siembra en bandeja con máquinas. D.V.

Doce trabajadores y máquinas para sembrar y arrancar

En cuanto a los frutales, uno puede encontrar desde las higueras de distintas variedades a, ya bajo el invernadero, los cítricos, que también salen de A Graña.

Doce trabajadores, la mayoría de muchos años, son capaces de localizar y servir plantas en ocasiones muy exóticas, en lo que al profano podría parecerle un laberinto vegetal. El proceso comienza por un lado con una máquina de siembra en las bandejas, como las que estos días acogen los pinos, robles y castaños a servir en próximas temporadas. Y a menudo termina cuando otras máquinas arrancan y cargan árboles ornamentales con generoso calibre. Pueden ser las palmeras y olivos de crecimiento lento, hasta aquellas rarezas que buscan los entusiastas de los paisajes singulares.

Los guardianes del vivero. D.V.

Por eso, Antonio prefiere una atención profesionalizada y, en caso de que al cliente le sea posible, recomienda con un "vente por aquí, ves o que hai e falamos", confiado en lo que cultiva y expone pero también para conocer las necesidades de quien va a plantar y así asesorarlo lo mejor posible.

SELECCIÓN DE SEMILLAS. Uno de los aspectos más fundamentales para la producción es la selección de semillas, tanto por su calidad como la procedencia. Y esto rige tanto para una planta forestal como de sombra.