Un día con los animales en Cabaliño de Pao

En casa de Xerardo no se planta una patata y ni siquiera hay tractor u otros aperos. Lo suyo es la pasión por los animales, a los que llama su equipo. Desde que cogió Cabaliño de Pao para continuar la actividad de ocio con caballos en Sargadelos con los niños y familias, ha sumado cinco caballos y la burrita Adriana a un mundo en el que ya estaban las ovejas de raza autóctona gallega, los perros de pastoreo y los mastines de guarda o las aves. Muchas aves que cuida en A Senra y que van desde el pato corredor indio hasta las gallinas de cuello pelado. Es un micromundo rural en el que también está la fauna salvaje, pues sabe que debe convivir con el lobo, el zorro, el jabalí o el azor, siempre merodeando por sus campeiros y hacienda.

Quizás la niña mimada de la casa sea la última perrita, Jara, o Charocca Jara, hija de Alfa, la campeona de España de pastoreo Clase 1. Su selecto pedigrí en la International Sheep Dog Society proviene de Casar de Cáceres (Extremadura), donde la criadora Jara Clemente Solana posee más de 2.000 ovejas. Estos perros ovejeros son de trabajo y necesitan un entrenamiento y dueños a la altura de la inteligencia e instinto de un animal que aplica la presión sobre el rebaño con vista y movimientos.

Adiestramiento con Jara, una border collie de gran pedigrí. D.V.

"Son de traballo fino, así de bo é o can, o debe ser o dono porque se non desquiciaríao e o que se necesita é formar aos gandeiros para facer un traballo operativo útil na granxa, non se trata de gastar diñeiro nos cans", dice Xerardo Rodríguez, que ya tiene otros border collie como Yuna o Nola, con los que realiza trashumancias de casi seis kilómetros por las pistas del entorno, sin ninguna otra ayuda humana. "Elas traballan a distancias de ata 500 metros e son a prolongación do man do guía", reconoce sobre una genética 'espectacular' llegada de las Islas Británicas y muy asentada ya en todo el Cantábrico. La perra Angy también es de la misma raza pero está en casa y es muy avispada. "Un can que non sabe traballar en granxa, para min non vai destacar na competición. Con entrenamento quedará descompensado, ten que acompañarte dende cachorro a adulto".

Sus padres trabajaron en las fábricas de Aluminio y Sargadelos pero a Xerardo le tira el mundo de los animales y se le dan bien



Jara es todo potencia, intensidad y capacidad resolutiva con el ganado, pero no quiere apurarla. Con ella hace exhibiciones o da charlas a alumnos. A los más pequeños o a los los del Centro de Formación A Granxa de Ponteareas, donde capacitan en las áreas forestales y agroecológicas. Xerardo estudió también en el Centro de Formación Agraria A Granxa, pero de Mondoñedo y es técnico superior en organización y gestión de los recursos naturales y paisajísticos y desde hace un tiempo es emprendedor en Cabaliño de Pao, donde se pueden hacer rutas a caballo desde el Paseo dos Namorados, por 25 euros, o celebrar cumpleaños entre los animales.

Le gustaba la maquinaria forestal pero ahora está encantado con Palomo, Gaviota, Rosita, Chispa... y el potro de dos años Lanzarote. "Sei que o 90% da remuneración volve para eles, pero paga a pena pois é máis doado adaptar un animal a unha función que ensinarlle a unha persoa", asegura, pues dice que también los perros "son coma os pícaros, teñen capacidade e déixanse ensinar e incluso hai que recordarlles que fagan pis, de tan concentrados que andan contigo".

Una de sus gallinas con los polluelos de pescuezo pelado. D.V.

Recuerda que en una de las exhibiciones el responsable tenía que reunir para la misma un grupo de ovejas que pastaban bajo la viña y necesitaría tres o cuatro personas y unos diez minutos pero Xerardo y uno de sus border en minuto y medio tenían todo el rebaño dentro del establo.

Para mantener caballos y ovejas necesita prados donde puedan pastar —en A Mariña la hierba se regenera bien durante todo el año, al contrario de Muras o Abadín—, o de regadío que siega para tener forraje también para el invierno. Prefiere contratar un tractor o algún operario con desbrozadora manual pero las que más siegan son las ovejas. En tres días sus 30 ovejas gallegas (RAOG) rasuran una finca con hierba alta, y no regresan a ella hasta pasados 25 días mínimo.

No minifundio hai que andar moito para chegar, e saber negociar terras cos veciños pero o propietario sempre ten a última palabra sobre que facer na leira



"As miñas non comen a casca dos frutais, só algúns brotes, pois están ensinadas, limpan silvas e grodio, por iso agora máis veciños se animan para cederme as leiras e facemos permutas. No minifundio hai que andar moito e saber negociar ben as terras con veciños pero o dono sempre ten a palabra do que hai que facer", explica, además de hacer uso intensivo de mallas para delimitar donde comen y abonan cada día.

La roza que realizan es un trabajo metódico y laborioso y en el futuro pretende llegar a 60 reproductoras con 120 cabezas, pero no las certifica de momento en ecológico a pesar de que solo maman y pastan hierba, pues "para nove cordeiros que podo sacar agora, non vale a pena".

Lo que si reconoce Xerardo es que "sen este equipo de traballo non podería ter nada en extensivo". Ese equipo lo completan también Tina, una mastina que defiende las aves en el entorno de la casa y los mastines Berto y Gumer. Todos son cruces de mastín español con mastín del Cáucaso. Hicieron pruebas de capacidad frente a perros lobo checoslovacos, lo más parecido a un lobo doméstico pues tiene un 30% de lobo y el resultado para cuidar ganado es muy bueno, como ocurre con las camadas de Muras de las que llegaron. "Estes cans son de contraataque e un enfrontamento sería a morte ou abandono dun deles", detalla. El lobo siempre está ahí y, de hecho, operarios municipales de Cervo lo grabaron rondado una de las fincas que lleva en Marrube.

El 90% de los canes pastores en la asociación Acapagal son ya border collie, una raza muy funcional para mover a los terneros y a las ovejas



Aunque seguramente es tanto o más taimado el zorro, para el que una cría de medio kilo de oveja gallega es un manjar y por eso estudia siempre los movimientos de los guardianes. Xerardo tiene adiestrados a los perros para que Gumer trabaje dentro del rebaño y otro más alejado, montando guardia. "Logo de tres anos, Berto é perfectamente funcional, non molestará unha ovella de parto e os cordeiros durmen con el", indica.

Mucha paciencia

Él recomienda mucha paciencia con los mastines, a los que no alimenta con carne cruda y solo comen algún huevo. De esta forma tampoco comerán una res muerta o enferma. Lo fundamental es la paciencia pues asegura que "eu non quero probar dez mastíns para quedar con un, se non adestrar ben dous para os meus traballos".

Lo principal es tenerlos bien alimentados, vacunados y desparasitados pero el manejo es básico y por eso deja en casa al carnero, muy noble pero que alborota el rebaño. También le costó que la burra Adriana atravesase el río Xunco para las rutas a caballo. "Os burros, ao contrario dos cabalos, como non queiran, son moi cabezóns", dice. Pero al final con paciencia también consiguió convencerla de que aquel paso y el agua eran seguras.

Uno de los mastines que guardan el rebaño en Marrube. D.V.

Y esa calma incluye a la fauna salvaje pues si uno escucha a Xerardo hablar del lobo —ahora las lobas estarán paridas y durante un tiempo buscarán alimento por todas partes con gran ahínco—, no comulga ni con los que verían bien una matanza total, ni con una protección radical. Abatir sin saber un macho alfa podría descontrolar una manada y diseminar ejemplares hacia otras zonas, lo que sería todavía más perjudicial.

"Para este traballo noso en Cabaliño de Pao —dice Xerardo— no que a veces teño xente de prácticas aprendendo, non só basta con que che gusten os animais ou usar unhas colchonetas de tempo libre nun campamento, hai que saber tratar cos nenos ou darlle unha explicación botánica a un visitante ou aprenderlles cousas a xente que lle parece que sabe montar ben a cabalo".

Patos indian runner para practicar

A sus 32 años y con la experiencia adquirida, Xermán es un firme defensor del régimen extensivo para los animales. Esa semilibertad trucada ahora por las medidas restrictivas para prevenir contagios de gripe aviar por la fauna silvestre.

Ve un incordio medidas como el censo de gallinas y otras aves. "Hai cousas máis importantes que facer no agro", asegura. Dice que "todos os días me nacen e morren patos e outras aves. Hai axudas gandeiras ás que non opto porque non teño tempo de andar con máis papeles e se agora por riba teño que facer rexistro, peor aínda".

Los patos indian runner son útiles también para entrenar a los perros pastores y para exhibiciones. D.V.

El hórreo de su casa es ahora un gran palomar. Las palomas las tiene para entretener al azor que sobrevuela y todos los días caza alguna de las que peor levantan el vuelo. Si no hubiera palomas, no podría criar sus gallinas Leghorn, el gallo de cuello pelado, las kikas y los patos indians runner. Estos ya no los puede mover a exhibiciones pues, al ser aves que corren y no vuelan, eran los que llevaba para demostraciones con los perros, en lugar de ovejas.

Cuenta con los patos para iniciar y enseñar a los perros en el pastoreo. "Permítenos traballar dentro da pista cuberta e dar a coñecer o pastoreo aos máis pequenos". Para niños con problemas, en Cabaliño de Pao también ofrece equinoterapia en las antiguas caballerizas.