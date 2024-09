Ángel Fernández, pescador de Foz: "Hai que ter un permiso para cada cousa e as axudas son unha trampa"

Difícil. Muy complicado obtener un poco de optimismo de los que son pescadores de bajura más jóvenes del puerto de Burela. Mientras avanza el mantenimiento en tierra de la lancha que compró hace tres años y medio, el focense Ángel Miguel Fernández Eiras desgrana todas las trabas e dificultades que ha pasado desde entonces. Preveía que los primeros meses serían complicados y de hecho, el socio con el que emprendió este proyecto se rindió a los cinco meses. Él dejó el puesto de marinero en el San Pablo de Puerto de Vega, donde de invierno pescaban besugo y en verano bonito, para trabajar para sí, pero de momento lleva menos dinero a casa, y gracias a que su esposa, la burelesa Marta Pernas Eijo trabaja en Alcoa y entra otro sueldo en casa.

El suyo lo tiene complicado muchos meses. Por el momento ninguna consultora de la Unión Europea lo ha llamado para preguntarle como cree que será el pescador del futuro, en 2050. Van a realizar un informe con 200 entrevistas pero hasta los representantes de los pescadores están descontentos con el modo de proceder, al no haber consultado a ninguno de los consejos consultivos sectoriales sobre el asunto y los diversos perfiles.

"A lancha andaba ao mar en Muros pero aquí había cousas que non valían e tardei en saír ao mar"

Ángel, de 34 años, tiene a bordo a su hermano Héctor, de 29, junto con otro marinero africano. En teoría son un relevo natural en Burela para cinco o seis lanchas propiedad de marineros entre los 55 y 56 años, a punto de jubilarse, y otras que ya están amarradas. Ayudas poco atractivas, limitaciones para faenar, carestía de las reparaciones y equipos... contrastan con precios en lonja. "Levo desde os 20 anos no mar e o bonito vale o mesmo que entonces, a robaliza seguen a pagala a 20 euros, os sargos a 12... e incluso a agulla que a min me pagaban a 1,20 euros o quilo a vin nunha pescadería daquí a 13 euros. Cando chegou a 20 céntimos na subasta, tivemos que parar de andar a ela. Nisto vai pasar como coas vacas de leite que tiñan meus pais en Mourente e o problema é que nin eu vou poder vivir da pesca nin a xente comer ben, porque así ninguén comprará peixe", explica.

Congrio y otras especies de la costa luguesa, a la venta en Absa. X.L.

Y pone otro ejemplo de una especie con precio tradicionalmente humilde, el congrio: "tamén paramos de ir ao congro porque chegou a pasar tan só a 5 céntimos, valía moito máis a caixa, a carnada e os esforzo; en cambio ías compralo ao corte no súper e estaba a 13 euros o quilo". Era la única lancha que salía a capturar esta especie pero con mil anzuelos, aunque con suerte capturara mil quilos, no facturaría así más de 500 euros diarios.

"Anda escasa incluso a carnada para pescar ao pincho, sen sardiña, xarda ou polbo suficiente nas lonxas"

Desde la OPP de Burela ven urgente "analizar los factores actuales que permitán al sector llegar a 2025 o 2030 de forma sostenible y suficientemente viable", antes que pensar en el 2050. Desearían identificar bien las dificultades presentes para renovar el sector para hacerlo fuerte, con ecosistemas marinos saludables para garantizar su resiliencia futura.

Demasiados trámites

Como ejemplo de lo que le costó arrancar, siendo pescador joven, trajo el Mariñeiro Dous de Muros, donde su propietario de 54 años había fallecido pero "despachada en Noia e andando ao mar alí, aquí a radiobaliza non valía e outro equipo tampouco, tiven que esperar polo Permex [licencia de pesca en la zona] e pasaron tres meses sen poder ir ao mar, pero pagando as letras do barco".

"Todo subeu o dobre, os requisitos son excesivos e se saen as axudas ao esguace haberá unha desfeita no porto"

Eso le acarreó perderse la última campaña de la xarda que han podido aprovechar hasta la fecha las lanchas de bajura al anzuelo. Aunque tampoco lo incluyeron en el censo de Lugo para esa fecha. "Aquí en Galicia é unha pasada, necesitas un permiso para cada cousa", lamenta. Al final, seún los inspectores, tampoco sirve el sistema eléctrico de la balsa salvavidas y ha tenido que desembolsar 1.500 euros. "Se lle sumas casquillos do eixo e maquiniña, reparación da hélice, aparellos, chabola, combustible, pagos á seguridade social ou os 580 euros de varada, as facturas son unha loucura que se ve na declaración da renda: facturando 116.000 euros, só quedan 20.000 de beneficio, e hai que facer fronte ás letras".

Subvenciones dudosas

Preguntado sobre las ayudas para jóvenes marineros, confirma que al ser menor de 35 años podía optar a una del 70% si compraba barco "pero cando fumos mirar, era sobre a tasaxe do perito, co cal só nos chegaba ao 25% do prezo. Entre iso, o que devolvías logo a Facenda e que tiñas que presentar papeis durante 5 anos para non ter que devolvela íntegra, decidimos rexeitala". También calculan que acabaron devolviendo al Estado la mitad de los 900 euros que tanto él como su mujer, que está en la sociedad, recibieron como ayuda para compensar la subida de precio del gasóleo.

Preferiría que las inspecciones y permisos fueran más ágiles, mejores servicios de grúa en el muelle –que ahora, dice, está cogiendo un color tipo Foz–, como tienen en Morás o que el pescado estuviera mejor pagado "porque se non con catro peixes non podes facer fronte a tantas facturas". Solo renovar permisos, aparejos y modernizar los equipos requiere un importante esfuerzo.

Tripulantes inmigrantes

Otros profesionales de la pesca creen, no obstante, que de no ser por los inmigrantes que han completado o casi monopolizado las tripulaciones, la mayoría de flota pesquera estaría amarrada hace tiempo. Hispanoamericanos e indonesios ocupan ya cargos a bordo pero, ¿qué papel les espera en la pesca de los próximos lustros? ¿Cogerán ellos el relevo en alguna empresa como ocurre ya en la hostelería? En Celeiro ya están en camino de poder mandar los barcos, ante la falta de patrones locales.

Ecologismo y ética

Organizaciones y foros ecologistas que han ganado peso en la UE consideran inviable la actual explotación de recursos marinos por la fragilidad de muchos stocks. Por ello recomiendan reducir hasta en un 50% la presión pesquera para no hipotecar o dificultar la existencia de futuras generaciones. ¿Es ético arrasar bancos de África Occidental con arrastres agresivos para fabricar aceite y harina de pescado destinada al negocio de la acuicultura europea o para fabricar complementos alimenticios y piensos para mascotas en países del norte mientras se pone en riesgo la seguridad alimentaria y prosperidad de millones de africanos? ¿A alguien extraña que tantos se vean empujados a emigrar desde Senegal, Gambia o Mauritania hacia al norte a bordo de precarios cayucos? Muchas políticas influirán en el pescador del futuro.

Esta lancha con base en Burela suele largar palangres. X.L.

"Con topes de mil anzuelos a largar, non se vive"

El incremento de costes de todo tipo está haciendo mella en los pescadores y sus barcos y Ángel también cree que la infradeclaración de capturas que de forma sistemática se hacía en décadas pasadas también les está perjudicando ahora en los cupos y artes. "Pretenden que vivamos da lancha tres persoas largando tan só mil anzuelos á merluza", pone como ejemplo.

Ahora intentan defender su actividad pescando lubina y sargos con el aparejo de anzuelo, la pedra-bola pero no comprende normas como la de alejar el aparejo medio kilómetro de las playas, cuando no molestarían nada, y los cañistas pescan en ellas.

"O problema é que nin eu vou poder vivir do peixe nin a xente comer ben pois a min páganmo mal pero o venden moi caro"

Ángel asegura que "o peor de todo é o gasto, é surrealista pois non se dá pescado para os gastos que hai, penso que se todo sobe o dobre, o peixe terían que pagárnolo o dobre tamén, Porque non saen axudas ao desguace, se non sería unha desfeita no porto".

Otro problema, el cebo

Las dificultades de hoy para la pesca traspasan los límites de distintas flotas, como se demuestra a la hora de aprovisionarse de cebo.

"Sardiña quitáronlle de pescala ao cerco, non hai cota; xarda tampouco para encarnar pois este ano pescouse menos, pero é que incluso o polbo anda escaso para o noso aparello da robaliza, na lonxa conseguimos un caixón ou caixa e medio", con lo cual el cebo que antes tenían disponible a 90 céntimos, ahora ha subido hasta 1,90 euros el kilo. "Pero a pescada do pincho non sobe de prezo", remacha. Solo contabiliza algo de mejora en el precio del gasóleo, que ha bajado hasta situarse en torno a los 0,74 céntimos, aunque él recuerda de surtir la lancha a 0,39 y 0,40 euros el litro.

Ellos mismos realizan los trabajos de mantenimiento más básicos pero cualquier incidencia mecánica u electrónica puede descuadrar las cuentas del mes. Por eso recuerda que poner en el mar una embarcación es, antes que nada "meter pasta".

Apoya lo digital y piensa en un barco más grande

El caso de estos jóvenes marineros, que de momento pueden pescar zarpando a menudo para jornadas de merluza de pincho que comienzan a las dos o tres de la mañana y no están de vuelta hasta las siete de la tarde, está trufado de quejas sobre las condiciones actuales del sector. "Estou moi amargado e desfaríame da lancha, pero por un barco máis grande".

Las formas del actual, de 10,5 metros de eslora, no le sirven para aprovechar la costera del bonito, por ejemplo. A pesar de todo, le gusta el mar, en condiciones.

De reciente implantación, suscitó rechazo en distintos profesionales, la declaración electrónica de las capturas mediante una tablet (gratuita) que para él es un avance y no un engorro burocrático.

"Para min é un adianto e así non hai tanta trampa porque é triste traballar e andar escapado. Iso prexudica aos que somos novos. E os sistemas de localización electrónica tamén son bos, outra cousa é que nos machaquen con trapalladas e teñas enriba corenta controis no porto", indica.

Ángel tiene un título polivalente y de operador de radio pero echa de menos los cursos de formación básica de marineros en el puerto.