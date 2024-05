Alexandre Grande: "A permacultura, unha ferramenta que avanza en Galicia"

Alexandre Grande Babarro presentou días atrás na Politécnica de Lugo o seu libro sobre a permacultura e fai a seguinte análise sobre esta ferramenta de rexeneración da terra:

"As máis de catro décadas de estudo e aplicación en numerosos territorios, climas e contextos económicos e sociais, podemos afirmar que a permacultura consolidouse como unha das mellores ferramentas que temos á nosa disposición para encarar os grandes retos aos que nos enfrontamos na actualidade. O cambio climático, a crise enerxética, a perda de biodiversidade e degradación dos recursos naturais así como numerosos conflitos socioeconómicos de carácter local e global, son só algúns dos desafíos fronte aos que a permacultura representa unha ferramenta accesible, eficiente e necesaria.

Concibida inicialmente como unha metodoloxía enfocada na produción agroecolóxica e a xestión sustentable da paisaxe, de aí o concepto orixinal Permanent Agriculture, esta ciencia para o deseño de asentamentos sustentables, evolucionou e profesionalizouse desde unha mirada holística para achegar ferramentas e estratexias que traballan transversalmente noutros ámbitos e necesidades esenciais da vida humana.

Desde as súas orixes a finais dos anos 70, a súa rápida evolución fixo evidente que os seus valores, principios e metodoloxía de deseño non limitan o seu potencial á esfera do manexo das terras, xestión dos animais e o deseño hidrolóxico, senón que nos permiten xerar cambios transformadores e rexenerativos en 7 ámbitos clave coñecidos como os pétalos da flor da permacultura, os cales sintetizarei como: natureza, hábitat, tecnoloxía, cultura, saúde, economía e comunidade. Desta forma a permacultura é considerada na actualidade como unha completa cultura permanente, a través da cal podemos deseñar e construír realidades máis sustentables e saudables moito máis aló da produción orgánica de alimentos.

Valéndose de recursos como a arquitectura orgánica e a bioconstrución, a permacultura promove vivendas e outros ambientes construídos baixo criterios de integración na contorna, eficiencia enerxética e uso de materiais naturais e locais que minimicen a nosa pegada ecolóxica. Fomenta tamén alternativas enerxéticas e tecnoloxías apropiadas para un presente e futuro de descenso enerxético, como poden ser as estufas de inercia, enxeños solares de todo tipo como cociñas, duchas e deshidratadores, microtubinas e arietes hidráulicos, diferentes tipos de bicimáquinas así como sistemas de aproveitamento de auga pluvial e sistemas para a depuración biolóxica de augas residuais.

Pero máis aló da esfera ecolóxica, a través das propostas permaculturais atoparemos valiosas ferramentas que nos permitan establecer novos modelos de economía social, co-crear unha cultura e educación baseada na paz e a responsabilidade ambiental, desenvolver recursos para unha saúde integral e explorar novas formas de colectividade, desenvolvemento comunitario e autogoberno.

Os beneficios da permacultura son amplamente recoñecidos e difundidos no mundo. Gobernos de países como Australia ou China usárona reiteradamente para rexenerar grandes extensións de territorio, un crecente número de universidades como a de Oregón ou North Carolina en EE.UU. inclúen a permacultura nos seus currículos ofrecendo cursos certificados e a Onu elaborou numerosos informes recoñecendo os éxitos da súa aplicación en diferentes países de África, Asia e América Latina, promovendo o seu estudo no mundo a través da Unesco.

Aínda que non se pode dicir que España sexa un país referente na permacultural global, si é importante destacar que Galicia é dos territorios onde máis notable é a súa expansión.

Boa mostra diso é un proxecto co que teño o pracer de colaborar aquí en Lugo, o Espazo Permacultural Lugar de Reque. Un espazo demostrativo en permacultura impulsado pola Vicepresidencia da Deputación de Lugo, pioneiro en España e que pretende ser exemplo de como as administracións poden e deben apoiar proxectos que acheguen á cidadanía estas ferramentas de base sustentable, facilitando experiencias formativas de calidade, eventos culturais baseados no coidado da terra e das persoas e en xeral creando espazos onde poder conectar coa sabedoría da natureza.

Outro fito na historia permacultural da nosa comunidade foi o Ecolectivo. Desde este proxecto fundado en Vigo, durante anos un grupo comprometido de persoas experimentamos a aplicación e adaptación das propostas permaculturais ao noso contexto eco-social e impulsamos numerosos eventos e formacións destacadas como varios PDC, siglas do Permaculture Design Certificate, ou o primeiro diplomado presencial en permacultura aplicada ofrecido en España.

Tomando este proxecto como punto de partida e a par de moitas outras iniciativas que foron emerxendo, podemos observar un panorama de vangarda permacultural galega en plena floración. Cada vez atopamos máis proxectos, propostas formativas e profesionais que nos dedicamos a ofrecer solucións de deseño permacultural para unha gran diversidade de plans. Moitas persoas e entidades requiren servizos de permacultura, desde proxectos familiares ou leiras produtivas ata espazos educativos, montes comunais ou espazos públicos como é o caso do Lugar de Reque.

Tamén podemos observar como a nivel doméstico son cada vez máis as persoas que aplican os principios da permacultura, xa non só na súa leiras e xardíns senón na vida diaria ou mesmo en contornas urbanas, deixando patente que esta fonte de coñecemento e boas prácticas non é exclusiva dun contexto rural e que pode ser usada pola maioría das persoas na maioría das situacións.

Finalmente, destacar a gran acollida que tivo o primeiro libro sobre o tema en galego, Permacultura: Unha caixa de ferramentas para deseñar un mundo mellor. Unha obra que publiquei en 2019 coa editorial Catro Ventos e que xa goza dunha segunda edición e varias reimpresións, o cal ilustra o interese que suscita o tema en Galicia"