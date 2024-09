Águeda y Miguel, los jóvenes ganaderos de Chantada que priorizan el cuidado del ganado y el suyo propio

La Unión Europea ya cuenta con nuevo comisario de Agricultura y Alimentación, desligándolo esta vez de la cartera de Pesca y Océanos. Se trata del luxemburgués Christophe Hansen, quien a buen seguro se enfrentará al mismo dilema de a qué ganaderos debería apoyar la unión para el futuro. Son muchos frentes abiertos y nadie sabe con exactitud cómo serán estas profesiones en el futuro ¿Quién seguirá en el agro o saldrá a pescar en 2050? Comarcas rurales y barcos precisan de una rentabilidad y calidad de vida que se aproxime a la de negocios urbanos. Las ideas del Diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura aconsejan cambiar el enfoque de las ayudas de la PAC y "apoyar a quien más lo necesita", que no debe ser el más grande o con más extensión de tierras, como ahora.

Ganaderos jóvenes

De subvencionar más a quien cuide el medio o en zonas difíciles, el informe del grupo de trabajo que encabeza el profesor alemán Peter Strochneider para guiar la reforma de la PAC 2028-2030 incide en dar prioridad a las explotaciones pequeñas, a agricultores y ganaderos jóvenes o a quienes se incorporen al campo en zonas aisladas y agrestes muy a merced de las consecuencias del cambio climático, reforzando su acceso a la financiación, la formación y la digitalización pero, ¿qué piensan los ganaderos jóvenes lucenses? "O básico para ter futuro na gandeiría, é que che guste", dice la chantadina Águeda Capón, veterinaria que junto a su pareja, Miguel, con una FP agraria, son el relevo que modernizó una granja lechera que va por la tercera generación. La explotación Capón Holstein SC en Andemil, en la parroquia de Vilaúxe atesora pedigrí en su ganado, lo demostró durante años en los concursos de frisona, pero ahora no persigue exprimir sus vacas hasta los 40 litros por cabeza, ni llevar al extremo la automatización de tareas (tiene sala de ordeño y no robots) o hacerlo todo ellos. El objetivo es buscar un equilibro entre cantidad, calidad y conciliación. Sin máquinas, no sería posible.

Ya no se hace todo a mano

El bienestar del ganado precisa de mucha dedicación, es un trabajo 24 horas, señala Águeda, que recuerda que "traballamos con animais e isto non é como parar unha máquina deconfección". Necesitan estar pendientes pero ahora, y más en el futuro, la automatización de tareas es inexorable. "Aquí meu pai facía todo á man, muxían, limpaban os corredor manualmente, dábase o silo e o pienso a man e hoxe nós na nave nova instalamos un sistema de limpeza automático, unha sala traseira moi cómoda, a alimentación co carro mixturador, ...todo o máis cómodo posible". Desde hace unos meses disfrutan ese nuevo establo junto a Manuel Capón el padre que realizó la transformación de la granja desde unas pocas reses de vacuno de carne que tenía el abuelo, al de leche. Hoy tienen unas nuevas instalaciones con cama caliente y cubículos, lo que supuso una importante mejora en la recría, toda en casa, una de las claves. "Só comprei unha vaca na miña vida", dice Manuel, quien se queja de la cantidad de trámites y papeles que tuvieron que hacer. "Deberían apoiar máis á xente nova; aquí estivemos 4 anos esperando pola luz no nova nave e tiñamos pagados 100.000 euros sen poder tocarlle. Menos mal que a auga da traída vaía", dice. Y su hija recuerda que "nos pobos onde non hai gando todo vai quedando a monte". Ellos tienen 72 vacas en ordeño.

Conciliar es posible pero difícil

Águeda y Miguel Expósito, cántabro con tradición ganadera, llevan la explotación y "o que queremos é librar xuntos e o problema é quen nos substitúe ese día –Manuel pronto se jubilará–, aí está a diferenza con outro oficio que pode pechar o domingo". Como las vacas exigen atención los 365 días "buscar xente que te cubra é complicado, recomendábannos facer un pouco máis grande a granxa para meter un obreiro pero ao final estás nas mesmas; sen xente para traballar, segues pillado igual, e aquí se fallas un día co muxido, os partos ou antibióticos podes estropear o mes". Por eso los servicios de sustitución que pueda prestar una cooperativa como Aira u otra fórmula son vitales.

¿Y el control con más sensores?

Más que el control remoto de los establos (temperatura, humedad, gases), Águeda y Miguel valoran el sitio alto y la nave abierta "con excelente ventilación" para la salud animal. A pesar de los dispositivos electrónicos, "como en todo ser vivo, pode haber un mal parto, meterse unha vaca nun cubículo e non dar saído...mil historias, e o benestar animal e hoxe hai que telo moi mirado". Las normas europeas aprietan y los futuros ganaderos tendrán más de un dolor de cabeza. "Automatizar si, e coñecemos gandeiros con robots de muxido e para arrimar comida pero aínda así necesitan 4 persoas traballando pois as máquinas fallan. A tecnoloxía nos facilita unha maior liberdade de horarios pois non hai que estar alí ás sete da mañá para muxir pero deixar a granxa soa non creo que vaia ser viable nunca".

Al pequeño Lucas le gusta jugar junto a las terneras de recría. X.L.

Ayuda externa en ciertos trabajos

Siendo dos, externalizar ciertos servicios les ha parecido la mejor opción. Prefieren centrarse en cuidar los animales y que la cooperativa Aira se ocupe del ensilado o el carro mezclador, así como labores de gestión. Los purines en las más de cien hectáreas que llevan de vecinos de Andemil, Xedive y Ulleiro, o una moderna balsa cubierta sí la manejan ellos. Miman la genética de su cabaña pero también la sostenibilidad familiar y laboral. "Isto te ata pero temos moita flexibilidade e á nena (Blanca) dun ano e a Lucas, de tres, dedícámoslles moitas horas a pesar de ter que compaxinar o muxido pola mañá e á tarde; facémolo levadeiro".

La explotación gestiona mucho terreno propio en los alrededores, y el de varios vecinos y parroquias. X.L.

"Granxas moi grandes non lles vexo futuro pois hai problemas de terras"

Sobre la dimensión óptima, las explotaciones familiares y seguirán teniendo peso y Águeda Capón es cauta sobre las macrogranjas. "As granxas moi grandes non sei se terán moito futuro pois temos problemas de terras ao non ter onde botar o purín, as materias son máis caras e se tes que comprar todo é difícil rendibilizalas, aparte que será obrigatorio que todos os animais saian fóra unhas horas e iso con 500 vacas en ordeño en Galicia é inviable".

"A formación é maior e dos que estudamos Veterinaria a moitos nos tira máis a granxa que o propio exercicio da profesión", dice Águeda, quien apuesta por el pastoreo y por optimizar los recursos propios de la explotación

Su sistema es el de pastoreo abierto, es decir, cuando se puede o hay pasto suficiente. "O que si temos é posibilidade de que as vacas sempre saian fóra pois aparte da que está xunto ao novo establo, levamos moita terra e a nosa idea é que os animais estean o mellor coidados posible no pasto e a alimentación é herba seca que facemos, silo de herba noso e o concentrado, que é o único que compramos", dice, con la filosofía del máximo forraje propio que les sea posible.