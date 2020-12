Un vehículo cae dunha vía a outra con catro ocupantes a bordo

Un coche cae dunha vía a outra con catro ocupantes a bordo, dos cales un necesitou da intervención dos bombeiros para poder saír do vehículo.

Ocorreu preto das cinco desta tarde na Avenida Mestra Victoria Míguez, na parroquia compostelana de Vidán. Alí acudiron os servizos de emerxencias en canto o 112 Galicia recibiu a primeira chamada dunha persoa particular que anunciaba un importante accidente en Santiago.

Así, os xestores do 112 Galicia solicitaron a intervención dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como dos Bombeiros de Santiago debido a que había unha persoa atrapada no interior dun coche que caeu dunha vía a outra nas proximidades do Complexo Hospitalario de Santiago.

De feito, a caída e o golpe deixaron a un dos catro ocupantes atrapado no interior, polo que foi necesario aplicar o equipo de excarceración para liberar ao ferido e facilitar o seu traslado ao centro hospitalario. Igualmente, os Bombeiros de Santiago deberon permanecer por máis tempo no lugar do accidente á espera de que un guindastre retirase o coche sinistrado.

Cómpre indicar que foi o único vehículo implicado neste accidente, en cuxo operativo participaron tamén os axentes da Policía Local.