Un vecino de O Porriño aparece tirado en el suelo y sangrando junto a un coche robado

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un, al que le constan 46 antecedentes policiales y al que encontraronjunto a un coche robado y con las puertas abiertas.

Según han informado este viernes fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar al filo de la una de la tarde del miércoles en la zona de Zamáns-Os Padróns, desde donde una vecina llamó a la Policía tras observar al hombre tumbado junto al vehículo, que estaba detenido en una carretera cortada.

Cuando los agentes se personaron en el lugar de los hechos llamaron a una ambulancia del 061 y registraron el vehículo, en cuyo interior hallaron un compresor de aire, una máquina de soldar y un maletín con herramientas junto a efectos de menor tamaño.

Después, al cotejar la matrícula del vehículo con la base de datos, comprobaron que el coche, junto con lo contenía, había sido robado horas antes en una vivienda de la calle Becerreira, en Vigo.

Los agentes trasladaron el vehículo robado al Depósito Municipal y acompañaron al hospital Álvaro Cunqueiro al presunto ladrón, quien, al recuperar la consciencia y ser interrogado no pudo o no quiso aclarar nada de lo sucedido, lo que no evitó que cuando recibió el alta hospitalaria fuese detenido como presunto autor de un delito de robo de vehículo a motor.

Una vez en comisaría, los agentes constataron que al detenido le constaban 46 antecedentes policiales por hechos similares al descrito antes de ponerlo a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.