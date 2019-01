Una vaca muere en Nogueira de Ramuín tras recibir un disparo de un rifle

Una vaca de una explotación de Nogueira de Ramuín murió como consecuencia de un disparo efectuado, presuntamente, por cazadores furtivos que andaban por la zona.

Según informa la TVG, el animal recibió el disparo mientras dormía en el lugar en el que su propietario guarda el ganado para pasar la noche. El dueño de la vaca –que estaba preñada– cree que el disparo no fue intencionado y que se trata de un tiro fortuito de un cazador de los que suele andar por la zona.

Con todo, esperaba algún tipo de explicación por parte del causante de la muerte de la res. "O mínimo que podía facer esa persoa e vir a onde un e dicir 'Mira, escapóuseme'. Non pasaba nada", apuntó en declaraciones a TVG.

El propietario de la explotación también se mostró preocupado por la presencia de cazadores furtivos en la zona. "Eu media hora antes [del disparo] estivera coas vacas, que as vou ver todas as noites. ¿E se me chegan a dar a min? O que non poden é disparar sen saber a onde tiran", explicó.