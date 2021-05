Trasladan un mozo intoxicado tras comer parte dunha planta cando facía sendeirismo en Camariñas

Un mozo tivo que ser trasladado este luns a un centro hospitalario en helicóptero debido a unha intoxicación que sufriu tras inxerir parte dunha planta, cando facía sendeirismo con outros dous amigos pola zona de Cabo Vilán, en Camariñas.

Os feitos ocorreron entre as 16.00 e as 17.00 da tarde. Sobre esa hora, un dos outros membros do grupo chamou ao 112 Galicia para alertar de que o seu amigo "inxerira algo" e necesitaba asistencia sanitaria.

Seguidamente, segundo indican a Europa Press fontes da central de emerxencias, pasou o aviso á Garda Civil, a Protección Civil e ao 061-Urxencias Sanitarias, que se encargou de mobilizar unha ambulancia e o helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Nun primeiro momento, foi a ambulancia a que chegou até onde se situaban os senderistas, preto de Cabo Vilán, para recoller ao novo e trasladalo até o peirao. Alí aterrara a aeronave sanitaria, que foi a que o derivou finalmente até o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac).

Pola súa banda, fontes de Protección Civil –que tamén acudiu ao lugar tras ser informado polo 112– precisan a Europa Press que o afectado por esta intoxicación inxerira "parte da raíz dunha planta" que se atopou polo camiño.