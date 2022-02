Trasladado en helicóptero un ciclista tras ser atropelado en Sobrado dos Monxes

Un ciclista resultou ferido de consideración e tivo que ser trasladado en helicóptero medicalizado despois de sufrir un atropelo no concello coruñés de Sobrado.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu ás doce do mediodía deste sábado na estrada AC-934, á altura da parroquia de Codesoso. A esa hora, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibía o aviso, a través do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de que un ciclista fora atropelado e íase a desprazar até o punto o helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela.

Despois de ter constancia do accidente, o 112 Galicia informou á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros de Arzúa, ao GES de Curtis e aos efectivos de Protección Civil da localidade.

Finalmente, o ciclista foi trasladado polo helicóptero medicalizado ao centro hospitalario de referencia.

CICLISTA FERIDO EN FORNELO DE MONTES. Outro ciclista resultou ferido este sábado logo de sufrir unha caída cando percorría unha senda nas proximidades do río Barragá, no concello pontevedrés de Fornelos de Montes.

Un compañeiro do ferido foi quen pediu axuda ao 112 Galicia minutos despois do once e media da mañá. Segundo informou o 112, na chamada sinalaba que o seu compañeiro caeu da bicicleta e estaba ferido.

Así, desde o CIAE-112 avisouse de inmediato aos servizos sanitarios, á Garda Civil e a Protección Civil da Mancomunidade Oitavén-Tea.

Finalmente, o ciclista ferido tivo que ser trasladado polos servizos sanitarios ao Hospital Povisa de Vigo.