Dúas persoas resultaron afectadas pola inhalación de fume tras un incendio declarado nunha casa en Redondela.

Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, o lume calcinou o salón da vivenda.

Os feitos ocorreron no Camiño da Pega, á altura do número 2, sobre as 19.30 horas deste sábado.

Unha persoa particular alertaba ao 112 Galicia do incendio e a partir de aí o persoal do CIAE 112 Galicia pasou o aviso aos bombeiros do Baixo Miño e de Vigo, a Protección Civil, á Policía Local e ao 061-Urxencias Sanitarias.

Unha vez na casa, os membros do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Vigo sufocaron o lume e os efectivos sanitarios trasladaron ás dúas persoas ao hospital Álvaro Cunqueiro.