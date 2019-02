Un tétrico conxuro de amor obriga a deter oito trens en Alacante

Un conxuro de amor para recuperar á súa parella consistente nunha piña rechea de obxectos dentro dunha bolsa negra abandonada xunto a unha vía férrea en Alacante acabou coa detención dun home de 38 anos, atrasos en oito trens e unha orde de afastamento dun ano cara á muller.

Fontes coñecedoras do caso revelaron a Efe que este singular episodio ocorreu o pasado día 15 despois de que un veciño avisase á Policía Nacional de que as 13.40 horas dous individuos que daban a aparencia de rezar depositaran un paquete negro sobre a vía do tren á altura da intersección coa avenida da Estrada de Ocaña, na cidade de Alacante.

O paquete sospeitoso fixo activar o protocolo de atentado terrorista e provocou o corte do tráfico ferroviario durante dúas horas, o que causou atrasos de 149 minutos nun tren de longa distancia e sete Proximidades, cun total de 135 viaxeiros afectados.

Artificieiros do Tedax da Policía Nacional determinaron, finalmente, que se trataba dunha falsa alarma e descubriron que o vulto era unha tea negra en cuxo interior había unha piña oca con cravos, alfinetes, pousos de café, uvas, dous papeis e sementes de cor vermella e negra.

A investigación posterior conduciu ao arresto por presuntas desordes públicas dun español de 38 anos, que explicou aos axentes que se trataba dun "conxuro de amor" para recuperar ao seu expareja porque lle deixou recentemente.

Relatou que é afeccionado ao esoterismo e que buscara en internet como facer un conxuro de amor e que elixira este de a piña xunto á vía.

As sementes de cor vermella e negro proveñen da planta Abrus pecatorius, máis coñecida como regalicia americana, e contén a sustancia abrina, unha toxoalbúmina considerada "moi tóxica", polo que está prohibida.

A pesar diso, estas sementes foron tradicionalmente usadas en ambientes esotéricos, onde se lle coñece baixo a denominación de 'peonia'.

Ademais, a piña tamén contiña dous anacos de papel: un co nome da expareja e o segundo co debuxo dunha caveira e outros nomes, un o do exsogra e outro dun home que podería corresponder ao da nova relación da muller.

Tras o seu arresto, as dilixencias por este episodio de supostos desordes públicas lévaas o xulgado de Instrución número 5 da cidade, do xuíz Manrique Tejada.

O conxuro de amor parece que non tivo éxito xa que só cinco días despois (o pasado 20), a expareja sentimental deste individuo presentou contra el unha denuncia por un suposto caso de strong <>violencia machista, e poucas horas despois, nun xuízo rápido, condenóuselle a un ano de afastamento e á prohibición de comunicarse polo mesmo período.