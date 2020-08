Rescatan a unha muller atrapada tras un accidente cun vehículo en Xinzo de Limia

Efectivos do corpo de bombeiros interviñeron para liberar a unha muller que estaba atrapada nun vehículo accidentado no municipio ourensán de Xinzo de Limia.

Segundo informou o 112 Galicia, este sinistro produciuse na estrada que enlaza Baronzas coa rotonda do Mercadona, onde acudiron os equipos de emerxencias para excarcerar á ocupante ante as dificultades que tiña para saír do coche.

Deste xeito, a ferida puido ser atendida por profesionais sanitarios, que acudiron ao lugar do accidente a bordo da aeronave medicalizada do 061 con base en Ourense.

Este operativo activouse ás 20.30 horas deste mércores após recibir o 112 Galicia o aviso de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que xa enviaba a dotación ao momento.

Pola súa banda, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitou a intervención dos Bombeiros de Xinzo e pediu a colaboración dos voluntarios de Protección Civil da localidade. Tamén contaron coa axuda de axentes da Policía Local.