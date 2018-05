Polo menos dous feridos no desaloxo na antiga Comandancia de Obras da Coruña

Un enfrontamento entre efectivos da Policía Local e okupas da antiga Comandancia de Obras da Coruña saldouse con polo menos dous feridos despois de que se "recuperase" o antigo complexo militar, okupado desde novembro de 2016.

Estes feitos producíronse a última hora da mañá e despois de que, pasadas as 10.00 horas, a concelleira de Seguridade Cidadá, Rocío Fraga, confirmase, en rolda de prensa, a "recuperación" das instalacións.

As mesmas estiveran okupadas ata esta xornada por membros do colectivo A Insumisa, pero ao non haber este mércores ningunha persona dentro, cando accedeu a Policía Local na súa inspección rutineira, procedeuse á súa "recuperación".

Con todo, a medida que ha ir avanzando a mañá, concentráronse no lugar membros deste colectivo, entre "unhas 20 e 30 persoas", segundo o letrado dos okupas, Antonio Vázquez, sen que até ese momento producísese ningún tipo de incidente.

ENFRONTAMENTO

A última hora da mañá, e durante unha concentración convocada polos okupas ante o edificio -que o Concello pretende destinar a usos polivalentes e actividades artísticas e formativas- produciuse un enfrontamento entre okupas e axentes cando os primeiros se achegaron até a porta onde se atopaba a Policía Local, tentando algúns entrar ao interior.

"Puxéronse cara a cara cos axentes", explicaron testemuñas presenciais sobre o momento do enfrontamento que se produciu despois de que dúas persoas accedesen ao tellado da antiga Comandancia de Obras.

Fontes consultadas por Europa Press confirmaron que, após este enfrontamento, dous policiais tiveron que ser atendidos, un por unha brecha na cabeza e outro por un corte na cara. Polo menos, un okupa recibiu tamén asistencia por unha crise de ansiedade.

Ao lugar, desprazáronse dúas ambulancias, ademais de permanecer na zona axentes da Policía Nacional, xunto aos efectivos da Local.

Antes de producirse estes feitos, o avogado dos okupas, membros do colectivo 'A Insumisa', confirmou que estudarán emprender accións xudiciais contra o Concello por entender que o prazo para o desaloxo finalizaba esta medianoite -tese que nega o goberno local da Marea Atlántica- e que se cometeron "infraccións xurídicas".