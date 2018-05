Detidos dous mozos de Carballo tras unha persecución desde Ferrol ata Oleiros

Axentes da Policía Local de Ferrol detiveron sobre as 06.00 horas deste martes dous veciños de Carballo, de 22 e 25 anos de idade, con numerosos antecedentes policiais, mesmo un deles por homicidio, tras unha longa persecución que os levou ata o municipio de Oleiros.

Unha vez en Oleiros, unha saída de vía permitiu o seu apresamento, mentres que unha terceira persona que tamén viaxaba no vehículo logrou escapar. Todos eles saltáronse ata tres controis da Garda Civil e levaron por diante unha barreira dunha das peaxes da autoestrada AP-9, en Guísamo.

De acordo co relato policial, os arrestados desprazáronse a Ferrol coa intención de perpetrar algún roubo, para o que estacionaron o seu vehículo no barrio de Esteiro.

Tras roubar un Ford Sierra, desprazáronse a un estanco da rúa da Igrexa de Ferrol, onde sobre o catro e media da madrugada, ataviados con carapuchas de cores escuras, trataron de introducirse no local, obxectivo que non lograron ao ser descubertos polos traballadores do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos da cidade naval, que a esa hora realizaban a súa tarefa.

PERSECUCIÓN. Tras ser descubertos, decidiron retomar o seu vehículo, un Seat Ibiza, e iniciar a fuxida a gran velocidade, segundo o relato policial. Non obedeceron o requirimento de detención que realiza o primeiro vehículo da Policía Local de Ferrol, á altura da Trincheira, e entraron na autoestrada AP-9 a toda velocidade, lanzando os altofalantes do seu vehículo ao coche patrulla e realizando escintileos cunha lanterna ao condutor para dificultar a condución.

Tras superar a peaxe de Guísamo, rompendo a barreira, proseguiron a fuxida saltándose ata tres controis da Garda Civil, na confluencia da estrada N-VI coa AG-13, na N-VI coa rúa Anido e un terceiro, á altura da Xefatura Provincial de Tráfico, o que obrigou aos axentes a botarse ao arcén para non ser arroiados –un deles resultou ferido leve–.

Finalmente, o coche patrulla da Policía Local de Ferrol logrou situarse á altura do vehículo en fuxida, que tratou de botalos da vía e perdeu o control do mesmo. Finalizou a persecución ao chocar contra un farol.

DETENCIÓN. É entón cando dous do tres ocupantes saíron do coche polos seus propios medios e iniciaron a fuxida a pé. Un deles foi detido pouco despois polos axentes da Garda Civil de Cambre e o segundo logrou esconderse e fuxir.

Os axentes do corpo municipal de Ferrol axudaron a excarcerar ao terceiro, o condutor, que quedara atrapado no habitáculo do turismo. Os detidos foron trasladados á comisaría da Policía Nacional de Ferrol-Narón e imputóuselles roubo con forza, condución temeraria e outro delito por facelo sen a licenza.

Ademais, no rexistrou do vehículo localizóuselles diversa ferramenta como desaparafusadores, patas de cabra ou alicates. Durante a persecución, o coche patrulla da Policía Local de Ferrol tamén sufriu algúns danos.