Ferido o ocupante dun coche que se saíu da vía en Aranga

A saída de vía dun turismo saldouse na tarde deste venres cunha persoa ferida na estrada AC-231, no municipio coruñés de Aranga. Atendendo aos datos facilitados polo 112 Galicia, o lesionado —único ocupante do vehículo— tivo que ser excarcerado polos servizos de emerxencias, xa que quedara atrapado no interior do coche. Foi trasladado despois a un centro hospitalario.

O accidente ocorreu sobre as 15.30 horas no quilómetro 3 da estrada que una as localidades da Castellana e Teixeiro. Varios particulares alertaron ao 112 Galicia e solicitaron asistencia médica para o ferido.

Pouco antes, sobre as tres da tarde, rexistrouse outro accidente na autopista AP-9 en Culleredo. O ocupante dun vehículo que envorcou foi levado ao hospital.