Pánico en la A-52: 31 kilómetros en sentido contrario

Un conductor completamente ebrio sembró el pánico en la noche del miércoles al jueves en la A-52, autovía por la que condujo 31 kilómetros en dirección contraria, lo que supone un peligro máximo en una vía en la que la limitación es de 120 por hora.

A esas velocidades, cualquier contacto frontal entre dos vehículos resultaría letal, aunque por suerte no lo hubo. Influyó que pasaba de la una de la madrugada y apenas había tráfico. La Guardia Civil indicó en una nota de prensa que tomó declaración en calidad de investigado al infractor, que triplicó la tasa de alcoholemia, toda vez que el resultado de la prueba de drogas "está pendiente de confirmación en laboratorio", por lo que en principio parece que dio positivo —si el primer resultado es negativo, ya no se hace un segundo test—.

El instituto armado explica que sobre la una y veinte de la madrugada fue alertado de la presencia de un vehículo en sentido contrario por la zona de As Estivadas, en el municipio de Verín. Una patrulla se puso en marcha y no tardó en interceptar al conductor, que manifestó haber sufrido un accidente en la incorporación de la autovía A-52 en Xinzo de Limia, aunque este estremo no fue confirmado y sus explicaciones, condicionadas por la ingesta de alcohol, no fueron muy precisas.

"La escasez de circulación a dichas horas y la rápida actuación de los guardias civiles lograron eliminar las nefastas consecuencias que la peligrosa actuación delictiva pudo haber originado", subraya la Benemérita. El conductor se puede enfrentar a penas de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y la retirada de carné de seis a diez años.