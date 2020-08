Un operario resulta ferido grave ao sufrir un accidente nun viveiro de Arzúa

Un home resultou ferido de consideración ao sufrir un accidente cunha plataforma elevadora cando traballaba nun viveiro situado na parroquia de Campo do municipio coruñés de Arzúa.

Segundo informou o CIAE 112 Galicia, foi un particular o que avisou do suceso ás 15.45 horas deste mércores, despois do que se activou un operativo no que interviñeron Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Precisamente, o ferido foi evacuado nun helicóptero medicalizado para atender ao operario, que foi trasladado ao centro hospitalario de referencia.

Así mesmo, desde o CIAE 112 solicitouse a intervención da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arzúa.