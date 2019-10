Cinco muertos en Ucrania en el aterrizaje forzoso de un avión procedente de Vigo

Cinco personas murieron y tres resultaron heridas tras el aterrizaje de emergencia que tuvo que realizar este viernes en la ciudad ucraniana de Lviv un avión de carga Antonov AN-12 que partió de Vigo, al que había llegado la tarde del jueves en un vuelo procedente de Toulouse y cuyo destino era Estambul.

A bordo de la nave viajaban ocho personas, de las que siete eran miembros de la tripulación y otra acompañaba la carga, añadió la entidad.

Ukraine Air Alliance Antonov An-12 (UR-CAH, built 1968) made a crash landing on approach to Lviv (UKLL) in fog. Flight #UKL4050 came from Vigo, Spain. 4 fatalities reported. More to follow. https://t.co/TfsGxzj1o5 pic.twitter.com/JS02EDiuU5

El avión, perteneciente a la compañía Ukraine Air Alliance, cubría la ruta entre Vigo y Estambul y debía repostar en Lviv, pero no llegó al aeropuerto por falta de combustible, según informó el aeropuerto de la ciudad ucraniana en su cuenta de Facebook.

"Durante el vuelo chárter UKL4050, un avión An-12 #UR-CAH de la compañía Ukraina Aeroalians, que realizaba el vuelo de Vigo (España) a Lviv con siete tripulantes y un acompañante a bordo, aterrizó de emergencia sobre el terreno en la aldea de Sokólniki cerca del aeródromo –a un kilometro y medio de la pista–", ha informado el ministro ucraniano de Transportes, Vladislav Krikli.

Fuentes de AENA han informado de que la aeronave de carga despegó del aeropuerto gallego de Vigo a las 00:14 horas de este viernes. En un primer momento, el ministro ucraniano había asegurado que el siniestro se había saldado con tres víctimas mortales, tres heridos y dos desaparecidos pero posteriormente modificó el balance del siniestro aéreo para confirmar que hay cinco muertos, sin dar más detalles sobre el resto de personas.

En el lugar del siniestro aéreos se han desplegado efectivos de los servicios de emergencias y de rescate. El canal 112 ha indicado que el avión que desapareció de los radares poco antes de hacer escala en Lviv, donde iba a repostar.

Flight #UKL4050 departed Vigo at 2219UTC and gradually climbed to an altitude of 25,000 ft. There are reports the crew radioed a fuel emergency before it went down approx. 1,5 km short of the runway at Lviv. Local ground visibility was between 100 and 300 meters in fog. pic.twitter.com/oMQmxZzXIo