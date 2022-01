Cinco muertos y al menos tres heridos graves tras un accidente múltiple en Valencia

y al menosa consecuencia de laque se ha registrado en la noche del domingo en la autovía A-7 a la altura del municipio valenciano de, en el que se han visto implicados cuatro vehículos.

Según fuentes de la DGT y del Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso del accidente se ha recibido a las 22.20 horas de este domingo y por ahora se desconocen las causas que lo han motivado, aunque desde Tráfico se apunta la posibilidad de que uno de los vehículos circulara en sentido contrario y colisionara frontalmente contra al menos uno de los tres vehículos restantes que se han visto involucrados.

El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 395 de la citada autovía en sentido Alicante y la gravedad del accidente ha obligado a cortar la circulación en esa dirección, por lo que el tráfico tuvo que ser desviado por la salida 395, a la altura de Xàtiva.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos de Alzira y Xàtiva, que han logrado excarcelar a al menos dos de las víctimas.

Imatges dels treballs de @BombersValencia a l’accident esta nit a l’A-7 a Rotglà i Corberà, on han hagut d’excarcerar diverses persones. Hi ha hagut cinc víctimes mortals i tres persones ferides ateses per mitjans sanitaris pic.twitter.com/3Li1SPouYk