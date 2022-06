Muere un varón tras volcar con su vehículo en Betanzos

Un varón ha muerto este lunes tras volcar con su vehículo en Betanzos, informa el 112.

El suceso se produjo en la carretera AC-542 durante la tarde y fue necesaria la actuación de los Bomberos de Betanzos para liberar el cuerpo del interior del turismo.

Además del personal sanitario, que confirmó el fallecimiento, también acudieron la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de la localidad.

