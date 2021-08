Muere tras sellarse el pene con pegamento como método anticonceptivo

Un joven de 25 años ha fallecido en la India después de que le pareciese buena idea sellarse el pene con pegamento epóxico como método anticonceptivo.

El joven se encontraba en un hotel de Ahmedabad con su novia cuando se disponían a tener relaciones sexuales. Sin embargo el problema surgió cuando se dieron cuenta de que no tenían ningún anticonceptivo a mano. El desenfreno del momento llevó a Salman Mirza, así se llamaba el desafortunado amante, a recurrir al pegamento que la pareja tenía para inhalarlo mezclándolo con otras sustancias, ya que eran adictos a las drogas, según relata el jefe de policía de la susodicha ciudad.

"Como no tenían ninguna protección a mano, decidieron aplicar el adhesivo en sus partes íntimas para asegurarse de que ella no quedara embarazada. Llevaban el adhesivo, ya que de vez en cuando lo usaban con blanqueador para inhalar la mezcla", afirmó el oficial al periódico Times of India.

Antes de que llegase su hora, Mirza fue encontrado por un amigo, quien lo llevó a su casa, donde empeoró. Posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario, donde finalmente falleció. El joven murió de complicaciones derivadas de aplicarse el adhesivo, incluido de un fallo múltiple. No obstante, habrá que esperar a la autopsia para tener datos más concluyentes.