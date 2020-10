Un movemento sísmico con epicentro en Maside déixase sentir polos veciños da vila

Un movemento sísmico con epicentro en Maside e de magnitude 3,0 déixase sentir polos veciños da vila sen causar danos de ningún tipo.

Así o indicaron as persoas que sobre as 22:30 horas da noite pasada contactaron co 112 Galicia despois de sentir un tremor de terra de apenas tres ou catro segundos de duración e acompañado por un ruído.

Desta maneira, describiron os veciños de Maside que chamaron ao 112 Galicia o movemento de terra, que, segundo confirmou o Instituto Xeográfico Nacional mediante unha comunicación co Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, tiña epicentro na mesma vila ourensá, a un quilómetro de profundidade e cunha magnitude de 3,0 graos.

Todas as persoas que contactaron co servizo telefónico de emerxencias coincidieron en sinalar que ninguén estaba ferido e tampouco se percibiran danos materiais.