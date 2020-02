Morre un traballador e outro resulta ferido nun accidente laboral no Porriño

Un accidente laboral no polígono da Granxa, en O Porriño, deixou este sábado un traballador sen vida e outro ferido. Segundo informa o 112 Galicia, a vítima mortal faleceu no acto ao caerlle un palé enriba. Trátase dun veciño de Tomiño.

Os operarios estaban cargando un camión sobre as dúas da tarde cunha elevadora cando o cesto virou e a carga atrapou un deles, que faleceu. O outro sufriu danos e tivo que ser trasladado ao hospital Álvaro Cunqueiro.

Ata o polígono desprazáronse efectivos do 061, os Bombeiros do Baixo Miño, Protección Civil, Garda Civil e Policía Local.

#AXEGAInforma dun accidente laboral, no que perdeu a vida un operario e outro resultou ferido ao caerlles un palé cargado encima. Ocorreu no Polígono da Granxa, no Porriño. Interviñeron: Urxencias Sanitarias061, Bombeiros Baixo Miño, Protección Civil, @guardiacivil, Policía Local pic.twitter.com/QVsROwkBDf