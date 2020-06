Un home de 44 anos perdeu a vida este xoves nunha nave industrial do Porriño na que traballaba a consecuencia de sufrir un forte golpe na cabeza.

O home foi atendido no lugar, pero non puido ser reanimado a causa do grave traumatismo cranial.

Ao lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil, a Policía Local e urxencias sanitarias.