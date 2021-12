Morre unha persona tras envorcar co seu vehículo e caer ao río en Dumbría

Unha persona perdeu a vida este domingo tras envorcar o coche que conducía e caerse a un arroio nas proximidades do paseo fluvial de Dumbría (A Coruña).

Ocorreu na estrada DP-3404, na parroquia de Oliveiroa, sobre as 18.00. A esa hora, unha persona particular chamaba ao 112 Galicia para informar dun coche envorcado nun río e indicar, ademais, que non se podía acceder á zona e que descoñecía se había persoas no seu interior.

Seguidamente, o persoal da central de emerxencias solicitou a intervención da Garda Civil de Tráfico e dos bombeiros de Cee. Unha vez estes últimos chegaron até onde estaba o coche, conseguiron excarcerar á vítima, aínda que non se puido facer nada por salvarlle a vida.

Así mesmo, os bombeiros sinalaron ao 112 que o vehículo estaba cheo de auga. Pola súa banda, Tráfico apuntou que descoñecía cando podería producirse o accidente, xa que o coche estaba por baixo do nivel da estrada e non era sinxelo de ver nin de acceder até el.