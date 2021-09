Un home faleceu na Gudiña logo de sufrir un accidente co tractor que manexaba, ao acabar atrapado debaixo da máquina, segundo apunta o 112 Galicia nun comunicado.

O suceso aconteceu no lugar de San Lorenzo. Os sanitarios e os membros do Ges da Gudiña desplazáronse ao punto, aínda que xa non puideron facer nada para salvarlle a vida.