Morre un home en Cedeira ao envorcar o motocultor que manexaba cando daba marcha atrás

Un home de idade avanzada faleceu na tarde deste sábado no municipio coruñés de Cedeira (A Coruña) ao envorcar o motocultor que manexaba cando realizaba unha manobra marcha atrás. O suceso, segundo fontes dos efectivos de emerxencia, tivo lugar minutos antes das 17,30 horas deste sábado no lugar de Os Edreiros, situado na parroquia de Esteiro.

A vítima faleceu ao quedar atrapado debaixo do vehículo cando realizaba unha manobra marcha atrás. Até o lugar desprazáronse os efectivos de Urxencias Sanitarias e os servizos de emerxencia, que non puideron facer nada pola vida do home.