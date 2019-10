Morre o condutor dun turismo que caeu por un terraplén en Porto do Son

O condutor dun turismo faleceu este xoves após caer por un desnivel cando circulaba pola AC-550, ao paso polo concello coruñés de Porto do Son.

No rescate do único ocupante do turismo participaron os bombeiros barbanceses, mentres que o servizo sanitario de urxencia enviou á zona o helicóptero con base en Santiago, pero nada puido facer por salvarlle a vida.

Este operativo activouse ás 18.30 deste xoves despois de recibir o 112 Galicia diversas chamadas de particulares que avisaban dun vehículo fóra da vía e envorcado sobre a maleza dun terraplén.

Con estes datos, os xestores do 112 informaron os Bombeiros de Boiro e Ribeira ante a posibilidade de que houbese unha persona atrapada no interior. Efectivamente, os bombeiros sacaron ao único ocupante do vehículo sen a necesidade de máis medios, pero a persona estaba xa falecida.

Pola súa banda, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 enviou á zona un equipo no helicóptero con base en Santiago, pero nada puido facer polo condutor. Neste operativo colaboraron tamén os axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico.