Morre un ciclista atropelado por un coche no Camiño de Santiago

Un ciclista de 74 anos, R.J.E.L., de nacionalidade francesa, faleceu esta tarde ao ser atropelado por un turismo cando estaba a realizar o Camiño de Santiago en Itero de la Vega, Palencia. O accidente tivo lugar sobre as 18.00 horas no quilómetro 11 da estrada provincial PP-4311, segundo informou a Subdelegación do Goberno.

O centro de urxencias Castela e León 112 recibiu unha chamada alertando de que un ciclista fora atropelado por un turismo, que estaba inconsciente e trataban de reanimalo. A sala de operacións do 112 avisou do incidente á Garda Civil de Tráfico de Palencia e a Urxencias Sanitarias do servizo de Sanidade de Castela e León, Sacyl, que enviou un helicóptero medicalizado, unha ambulancia de soporte vital básico e un equipo médico de Frómista.

No lugar do suceso, o persoal de Sacyl confirmou o falecemento do ciclista.