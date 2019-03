La madre de los niños asesinados en Godella: "Mi hijo está poseído por el diablo"

La madre de los dos menores hallados muertos en Godella y sospechosa de este crimen ha sido trasladada a un centro hospitalario para que se determine, por parte de especialistas, si está en condiciones mentales de prestar declaración, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Tanto la madre como el padre de los niños, uno de tres años y medio y su hermana de cinco meses, han sido detenidos como sospechosos de un delito de homicidio y previsiblemente serán puestos este sábado a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Paterna, que ha decretado el secreto de las actuaciones.

El objeto del análisis psicológico al que será sometida la madre servirá para determinar si se encuentra en condiciones mentales de prestar declaración, sin perjuicio de que en un futuro y en caso de que se solicite por la autoridad judicial, pueda ser sometida a nuevas pruebas, por parte de médicos forenses, con el fin de valorar su imputabilidad.

Los cuerpos de los menores, un niño de tres años y medio y una niña de cinco meses, fueron encontrados en la tarde del jueves enterrados de forma separada muy cerca de la casa donde vivían con sus padres en dos espacios distintos, uno a unos 75 metros y el otro a aproximadamente 150 metros. La madre ha sido arrestada, aunque ni ella ni el padre ha confesado la autoría de los hechos.

"No te preocupes, los niños están en mi corazón"

Tras iniciarse el operativo de búsqueda, la Guardia Civil y la Policía Local comprobaron que el padre estaba en la casa, pero no la madre. Algunos testimonios indicaban que había salido corriendo desnuda, hasta que ha sido encontrada a mediodía escondida en un bidón, con arañazos "propios de haber corrido, sin más". Además, ante las preguntas sobre los menores, las respuestas del padre habrían sido "incoherentes".



Según desveló Antena 3, la madre, al ser descubierta en el bidón, aseguró a los agentes: "Tengo miedo porque Gabriel me ha pegado una paliza esta mañana y tengo mucho miedo y me estoy ocultando aquí. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Quiero ver a mis hijos, me da miedo que les haya pasado algo a mis hijos: Hay una secta que nos persigue y tengo un hijo que está poseído por el diablo".



Más tarde, su marido, de nacionalidad belga, declaró: "Ayer por la tarde María arrojó a uno de mis hijos a la fosa séptica y yo tuve que salvarle la vida. Cuando me desperté esta mañana y no los veía me ha dicho María: no te preocupes, los niños están en mi corazón".